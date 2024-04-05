Прогноз: В мае РФ предложит договориться. Будет отказ – конфликт пойдет «по беспределу»

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 12:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может начать наступление в период с 20 апреля по 7 мая, а после инаугурации президента России выждать несколько дней, предложив Западу урегулировать конфликт.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может начать наступление в период с 20 апреля по 7 мая, а после...

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«Математика у меня простая – где-то в районе 20 апреля у русских начнется климакс, причем по полной программе. Их задача, насколько я понимаю, до 7 мая, дня инаугурации Путина, они хотят в этот период времени этот климакс нам запустить. По полной программе, где только могут. Уже начали подтверждать это и так далее – если кто-то думает, что обойти Харьков нельзя, я вам скажу: можно. Вопрос, где и как они будут это делать», – сказал эксперт.

«Надо быть внимательными и аккуратными – они будут идти с севера и с юга, им клещи надо глобальные делать. Именно глобальные. Чего они хотят? Они хотят, устроив катарсис, приблизительно с 10-го по 20-е, еще будет окно в 10 дней. Они хотят за это окно успеть начать некую дискуссию. Если нет – потом будет просто по беспределу везде. То есть, неконвенциально в принципе», – заявил Чаплыга.

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