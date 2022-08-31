Прогноз: Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не даст

Эксперты крайне скептически оценивают перспективы визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев напоминает, что делегация едет через Киев. Политик публикует памятку о составе группы ревизоров.

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Вооружённым силам РФ придётся ужесточать формат боевых действий, потому что никакие предупреждения на киевский режим не действуют, как и любые международные инстанции уже не могут повлиять на Украину. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В лучшем случае Украину из МАГАТЭ могут исключить, если она не выполняет какие-то требования. А что это даёт? Обстрелы ЗАЭС останутся. Толку от того никакого.

У ООН есть Совбез, который принимает обязывающие резолюции и имеет право в случае необходимости организовать гуманитарную интервенцию. Но в Совбезе сидят США, которые подобное решение заблокируют. Не будут же США воевать против Украины, чтобы Украина перестала стрелять по России. Они ещё и оружие предоставляют, чтобы Украина стреляла по России. Как ещё её можно принудить? К совести взывать? Так там отродясь её не было.

Поэтому в данном случае Россия демонстрирует свою «обеспокоенность» и намерение принимать какие-то меры против украинского режима. Понятно, что будет ужесточаться формат боевых действий, военно-политические меры приниматься.

А дипломаты работают для того, чтобы потом не говорили – вы нас не предупреждали. Мы обычно долго предупреждаем. Не торопимся никуда – предупреждаем. Потом, когда наступает время Х, у нас спрашивают – за что? Мы говорим – мы же предупреждали. Мы ещё с Мюнхена (Мюнхенская речь Путина 2007 года, – ред.) предупреждаем», – напомнил Ищенко.