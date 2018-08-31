31.08.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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Прогноз военного эксперта: Что будет на фронте после гибели Захарченко



Гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате сегодняшнего теракта в центре Донецка может стать поводом для разрыва зашедших в тупик Минских соглашений, после чего стороны конфликта военным путем попытаются изменить в свою пользу сложившуюся ситуацию.

Такое развитие событий не исключил военный эксперт и блогер Борис Рожин.

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«…На своеобразный казус-бели убийство Захарченко, чья подпись стоит под Минскими соглашениями, вполне себе тянет. Вопрос том, воспользуются ли им для качественного изменения ситуации на Донбассе, или оставят как есть», – отметил эксперт.

Он отверг конспирологические версии покушения на главу ДНР.

«Причастность Украины уже установили – силовики задержали несколько человек, связанных с покушением… С деятельностью украинских ДРГ в Донецке и ранее полностью не справлялись, и сейчас не справились. На тему разговоров «а вдруг его не укры, а кураторы убрали», то, как представляется, если бы Захарченко решили убрать, то его просто бы отозвали, как Плотницкого. Стоит помнить, что, как и Плотницкий, Захарченко был выбором Суркова, который курирует политическую часть «минского процесса», – рассуждает Рожин.

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