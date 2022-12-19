Прогноз: ВСУ будут готовы к контрнаступлению через 30 – 45 дней

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Следующее контрнаступление вооруженных формирований Украины произойдет через месяц – два.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в The Conversation пишет бывшйи офицер спецназа, директор Института современной войны в Вест-Пойнте Лиам Коллинз.

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Он задается вопросом, почему Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы перейти в контрнаступление.

«Одна из причин заключается в том, что Украине пришлось ждать несколько месяцев прибытия на ее базы обещанной западной помощи. На мой взгляд, существенным фактором является длительное время, необходимое для планирования крупных контрнаступлений и размещения снабжения, оборудования и сил. Тот факт, что Украина проводила контратаки по очереди, одна за другой, говорит о том, что Украине не хватает боевой мощи для одновременного проведения двух крупномасштабных контратак», – считает Коллинз.

По его словам, ВСУ потребуется время, чтобы перегруппироваться, переоснаститься и спланировать свою следующую крупномасштабную операцию.

«Таким образом, кажется разумным, что Украине придется подождать как минимум от 30 до 45 дней, а то и больше, прежде чем она будет готова к следующему контрнаступлению, которое произойдет в самый разгар зимы», – пишет автор.

Он добавляет, что проведение атаки зимой может быть затруднено, но при этом подчеркивает, что весной движение по бездорожью может стать и вовсе невозможным.

«Кажется разумным сделать вывод, что Украина, возможно, захочет начать свое следующее контрнаступление, пока земля еще замерзшая, а боевой дух российских войск находится на самой низкой отметке с момента вторжения», – прогнозирует Коллинз.