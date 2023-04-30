Прогноз: ВСУ двинутся в наступление с целью нанести поражение России до 9 мая

ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие дни, поскольку политической целью является нанесение какого-либо поражения России к 9 мая.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, наступление начнётся в ближайшие дни, – подчеркнул он. – Я думаю понедельник-вторник, то есть на 1 или 2 мая.

Почему? Потому что коренная цель Соединённых Штатов Америки в данном конфликте нанести не военное поражение России, а нанести поражение российской государственности как таковой, сделать ее слабой, немощной и не комплементарной в глазах общества.

То есть, люди должны окончательно разочароваться в президенте, окончательно разочароваться в той государственной системе, которую он построил за 20 лет.

А как этого добиться? Чередой национальных унижений, и что может быть хуже для жителей России, чем военное поражение к 9 мая?

Ну, вы понимаете, да? Что это, наверное, самое оскорбительное время, в которое в принципе вообще может быть нанесено военное поражение России. Поэтому, я думаю, они начнут в ближайшие дни.

Признаки этого я наблюдаю в виде концентрации систем ПВО, в виде инженерных батальонов, в виде концентрации техники и сил противника, работы диверсионно-разведывательных групп, резкого усиления работы бомбардировщиков и прочим историям.

То есть, все эти факторы указывают, что наступление должно быть. Здесь политическая целесообразность, всё-таки, превыше военной для Украины. И мы, и они прекрасно понимаем, что военным путём Россию нельзя победить. Зато Россию можно победить политическим путем.

И Вторая Отечественная война, она же Первая мировая, это показала, когда солдаты просто стреляли в спины командирам, брали оружие и уходили чёрным переделом заниматься. Вот чего они хотят, они этого добиваются, в этом вся логика военных действий и вся логика повестки дня».