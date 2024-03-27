Прогноз: Запад будет воевать, пока не закончатся украденные у РФ активы
Украине выделяют помощь только потому, что западные страны надеются через схемы финансирования в итоге раздерибанить замороженные российские активы.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этом марте Украина получила рекордные 9 миллиарда долларов внешней помощи. Это 4,5 млрд. от ЕС, практически миллиард от МВФ, полтора миллиарда от Всемирного банка, полтора миллиарда Канада и что-то ещё по мелочи было. 9 миллиардов получили, раньше было мало, дальше, говорят, будет меньше, понимаем, что часть этой помощи – это кредиты, часть идёт в направлении погашения ранее взятых сумм.
Например, кредит МВФ практически полностью пойдёт на погашение ранее взятых кредитом МВФ, он даже в Украину не заходит, он где-то там циркулирует. Но на Украине «плюсик» ставят, как в сельском магазине, когда на список берут товары.
«Плюсик» Украине в этой части ставят, потому что все надеются, что через Украину удастся списать, раздерибанить замороженные российские активы. Вот, почему работает эта схема», – объяснил Бортник.
При этом, по его мнению, многие на Западе уже не против сыграть «в ноль» и остановить войну хоть сейчас.
«Меня часто спрашивают, когда закончится война, она (не только, но в том числе) закончится тогда, когда закончатся российские деньги. Сейчас Запад ведёт войну против России, Запад и Украина, за российские деньги, в счёт будущих российских денег. Как только, условно говоря, стоимость войны перешагнёт где-то рубеж 500 млрд. (не украинских разрушений, потери Украины – это проблемы Украины), тогда финансисты на Западе начнут волноваться в отношении целесообразности такого рода инвестиций.
Сумма издержек на сегодняшний момент составляет приблизительно 300 миллиардов, а порог 500. Поэтому сейчас звучат заявления и призывы со всех сторон о перемирии и необходимости замораживания. Запад не против сейчас выйти в «ситуацию ноль» и свести дебет с кредитом за счёт замороженных российских активов», – рассказал политолог.
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