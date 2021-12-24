Прогноз: Зеленский отправит на большую войну против России украинских женщин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Жителям Украины следует отнестись как крайне тревожному предупреждению инициативу властей ставить женщин на воинский учет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Большую пресс-конференцию Владимира Путина нужно несколько раз пересмотреть представителям украинского маргиналитета, находящегося у власти в «незалежной». Потому что Владимир Владимирович детально рассказал, благодаря кому и за счёт территории какой державы было создано государство «Украина», кто может вершить судьбу Донбасса, и акцентировал, что публикации в западных СМИ о «подготовке вторжения России на Украину» могут быть «подготовкой к силовой операции Украины на Донбассе и предупреждением России, чтоб она в этой ситуации не приходила на помощь Республикам».

А очередным доказательством того, что Запад «руками» Украины готовит большую войну, является приказ украинского Министерства обороны, переводящий женщин гражданских профессий в разряд военнообязанных.

То есть юристы, секретари, фотографы, ветеринары, фармацевты и пр., моложе 60 лет, по велению Зе-гаранта? будут вынуждены взять автомат в руки и запачкать эти хрупкие женские руки кровью невинных людей, своих братьев и земляков.

Вручать повестки украинкам будут на рабочих местах. Не фашизм ли это?! Помнится, пан Зе обещал, что «мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины». Пожалуй, это единственное предвыборное Зе-обещание, которое он выполнит.

Перспектива мобилизации украинских женщин вполне реальна, жителям оставшейся части Украины пора осознать, что всё происходящее в их стране – не шутки. Агрессивному Западу нужна «массовка» в театре военных действий против жителей Донбасса и в последующем – России. Кого «партнёрам» не жалко – так это украинское население, поэтому воевать заставят всех.

Кроме того, на гражданскую войну Зе-власти вытолкают женщин ещё и потому, что на Украине – нищета, людям элементарно нечем кормить детей. А украинских боевиков мало-мальски снабжают и провизией, и деньгами.

Доколе украинское население, по факту, русские, проживающие на исконно русской территории – государственном образовании «Украина», будут терпеть геноцид постмайданных чиновников?

На пресс-конференции Владимир Путин сказал, что будущее Донбасса должны определить люди, живущие в Донбассе. Подчеркну в очередной раз, что жители ЛДНР видят своё будущее мирным и только в составе Большой России.

Добавлю, что жители оставшейся части Украины тоже должны САМИ определить своё будущее, которое за них вершат западные «партнёры». Украинские граждане просто обязаны исправить историческую ошибку и вернуть свою страну в состав России. Иначе, Зеленский и его продолжатели не только пошлют на войну украинских женщин, но и детей. Не своих, разумеется.