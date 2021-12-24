Прогноз: Зеленский отправит на большую войну против России украинских женщин

24.12.2021  08:01 (Мск), Донецк,
Алексей Муратов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Жителям Украины следует отнестись как крайне тревожному предупреждению инициативу властей ставить женщин на воинский учет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Жителям Украины следует отнестись как крайне тревожному предупреждению инициативу властей ставить женщин на воинский...

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Большую пресс-конференцию Владимира Путина нужно несколько раз пересмотреть представителям украинского маргиналитета, находящегося у власти в «незалежной». Потому что Владимир Владимирович детально рассказал, благодаря кому и за счёт территории какой державы было создано государство «Украина», кто может вершить судьбу Донбасса, и акцентировал, что публикации в западных СМИ о «подготовке вторжения России на Украину» могут быть «подготовкой к силовой операции Украины на Донбассе и предупреждением России, чтоб она в этой ситуации не приходила на помощь Республикам».

А очередным доказательством того, что Запад «руками» Украины готовит большую войну, является приказ украинского Министерства обороны, переводящий женщин гражданских профессий в разряд военнообязанных.

То есть юристы, секретари, фотографы, ветеринары, фармацевты и пр., моложе 60 лет, по велению Зе-гаранта? будут вынуждены взять автомат в руки и запачкать эти хрупкие женские руки кровью невинных людей, своих братьев и земляков.

Вручать повестки украинкам будут на рабочих местах. Не фашизм ли это?! Помнится, пан Зе обещал, что «мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины». Пожалуй, это единственное предвыборное Зе-обещание, которое он выполнит.

Перспектива мобилизации украинских женщин вполне реальна, жителям оставшейся части Украины пора осознать, что всё происходящее в их стране – не шутки. Агрессивному Западу нужна «массовка» в театре военных действий против жителей Донбасса и в последующем – России. Кого «партнёрам» не жалко – так это украинское население, поэтому воевать заставят всех.

Кроме того, на гражданскую войну Зе-власти вытолкают женщин ещё и потому, что на Украине – нищета, людям элементарно нечем кормить детей. А украинских боевиков мало-мальски снабжают и провизией, и деньгами.

Доколе украинское население, по факту, русские, проживающие на исконно русской территории – государственном образовании «Украина», будут терпеть геноцид постмайданных чиновников?

На пресс-конференции Владимир Путин сказал, что будущее Донбасса должны определить люди, живущие в Донбассе. Подчеркну в очередной раз, что жители ЛДНР видят своё будущее мирным и только в составе Большой России.

Добавлю, что жители оставшейся части Украины тоже должны САМИ определить своё будущее, которое за них вершат западные «партнёры». Украинские граждане просто обязаны исправить историческую ошибку и вернуть свою страну в состав России. Иначе, Зеленский и его продолжатели не только пошлют на войну украинских женщин, но и детей. Не своих, разумеется.



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