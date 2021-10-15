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15.10.2021 17:56 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Великобритания, ЖКХ, Сюжет дня, Украина, Энергетика
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Прогноз: Зимой замерзающие Британия и Украина станут топ-темой в СМИ

Новости УкраиныЗимой замерзающая Украина может составить конкуренцию мерзнущей Великобритании в СМИ, и виновата в обоих...

Зимой замерзающая Украина может составить конкуренцию мерзнущей Великобритании в СМИ, и виновата в обоих случаях объявят Россию.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине зимой реально светит нехватка энергоносителей. Общие извлекаемые запасы газа в подземных хранилищах – менее 14 миллиардов кубометров, и с начала октября они ко всему прочему ещё и сокращаются. При этом «Нефтегазу» принадлежит лишь около 10 миллиардов кубометров из них, что совсем немного, особенно на фоне расходов прошлой зимы», – отметил Саливон.

«Запасы угля на складах ТЭС вообще находятся на критически низком уровне – менее 800 тысяч тонн при плане 8 миллионов тонн. Цены на оба вида энергоносителей, которые Украина, к тому же, закупает с коррупционной составляющей, на европейском рынке космические. При этом от коррупционной ренты власть отказаться абсолютно не готова ни при каких обстоятельствах», – говорит эксперт.

По его словам, коррупционная рента состоит из двух составляющих.

«Есть коррупция при импорте, когда российский газ закупается по завышенной цене и платится еще за несуществующую доставку (поскольку реверс абсолютно виртуальный). Это достаточно большая коррупционная рента, но она на самом деле еще больше внутри страны, где себестоимость добычи кубометра составляет гривну или, в самом худшем случае, полторы-две, а продается газ населению по льготной цене в 8 гривен за кубометр, а бюджетникам по еще более «льготной» цене – 16,5 гривен за кубометр.

От этой коррупционной ренты точно никто не откажется. И это не говоря о том, что зимой может просто не найтись желающих продавать Украине газ на любых условиях», – предупреждает экономист.

«Что касается второй составляющей, угля, то его еще нужно доставить до места потребления. А с тем, в каком состоянии сейчас находится «Укрзализныця» это тоже может стать очень большой проблемой. Другими словами, все идет к тому, что зимой в сводках новостей замерзающая Украина вполне может составить конкуренцию мерзнущей Великобритании. Лично для меня даже ясно, кого лидеры этих двух государств обвинят в энергетической катастрофе», – сказал Саливон.

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