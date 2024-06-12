«Прогнозировать улучшение сложно»: украинский генерал о ситуации в Часовом Яре

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 12:54
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска имеют весомые успехи в Часов Яре, вытесняя ВСУ с ряда направлений.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска имеют весомые успехи в Часов Яре, вытесняя ВСУ с ряда направлений. Об...

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«Противник наступает в лоб на город – это микрорайоны «Канал», «Новый», на севере – Калиновка, где была с нашей стороны контратака, Ивановское на юге и дальше Клещеевка и Андреевка. Из последнего – им удалось больше всего продвинуться в микрорайоне с востока Часов Яра – «Канал». Они применили там средства поражения – авиабомбы, артиллерию, дроны. Удалось значительную часть захватить, с учетом резервов, которые у них пока еще есть, здесь картина сложно прогнозируемая на улучшение», – заявил Романенко.

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