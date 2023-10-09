«Прогнозируемый перелом»: в армию РФ поступила большая номенклатура дальнобойных артиллерийских систем

Российская армия начала получать долгожданные ракетные системы и дроны большой дальности, чтобы наносить удары вглубь тылов противника в зоне СВО. Этот перелом был прогнозируемый, и в скором времени на линии боевого столкновения появятся новинки российской оборонки, которые станут сюрпризом.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, у нас получается даже не столько из-за того, что работает плохо украинская ПВО – наши птички, которые туда далеко залетают, их систему управления сейчас улучшили настолько, что украинский РЭБ, который они получают от Запада, не может их подавить. Если поначалу с «Орланами» ещё в прошлом году они кое-как научились бороться, то сейчас новые модели, которые туда залетают, они уже могут действовать на довольно большом расстоянии и удалении от линии боевого столкновения», – отметил он и добавил, что помимо возможности контроля и дальней разведки у ВС РФ появилась ещё одна «длинная рука». «Это «Торнадо-С». Вообще, проект давно задумывался, но в товарных количествах, чтобы массово применять, относительно недавно начали появляться. И сейчас их выпуск резко нарастили. Получается – у нас теперь, кроме тяжёлых средств поражения, это бомбы, оснащенные крылышками и системой наведения, «Торнадо-С», увеличенной дальности «Ланцеты», ну и ждём новый беспилотник, который до 200 км в глубину будет действовать», – уточнил эксперт.

В целом, по его словам, происходит прогнозируемое наращивание технической боевой мощи российских сил.

«Если помните, в июле, по-моему, я говорил, что где-то к ноябрю у нас будет перелом по оборонке. То есть мы в принципе это сейчас уже наблюдаем – у нас идёт резкий прирост именно таких средств, несколько ещё на подходе, которые будут сюрпризом, не сильно приятным для товарищей. И, соответственно, тенденция, которую тогда ещё летом озвучивал, что прекращают финансирование этого проекта. Это тоже мы наблюдаем вживую», – заключил Васильев.