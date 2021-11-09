Прогнозы киевских аналитиков на зиму становятся все более апокалиптическими

Новости Украины

Экономика Украины не выдержит начавшегося роста цен на электроэнергию, что приведет не только к веерным отключениям, но и, возможно, к техногенным катастрофам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если газом будут топить, то будет по 15 гривен [за киловатт]. Тут вопрос глубже – уже в пятницу ДТЭК выставлял электроэнергию в полтора раза дороже, чем он ее до этого продавал. Мы в любом случае придем к тому, что цена электроэнергии для промышленности вырастет, поскольку стоимость угля выросла с 50 до 300 долларов, в шесть раз», – сказал эксперт.

«Чем это все закончится? Веерными отключениями, однозначно. Не хочу давать более апокалиптические прогнозы, я имею в виду, что это может приводить к техногенным катастрофам. Но это приведет к обвалу экономики Украины – ни одно предприятие не выдержит цен на электроэнергию по 7,8,9 гривен. Это физически невозможно. Так как у нас экономика основывается на дешевой электроэнергии, это наше преимущество», – резюмировал Попенко.