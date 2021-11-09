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09.11.2021 08:56
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Украина, Экономика, Энергетика
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Прогнозы киевских аналитиков на зиму становятся все более апокалиптическими

Новости УкраиныЭкономика Украины не выдержит начавшегося роста цен на электроэнергию, что приведет не только к...

Экономика Украины не выдержит начавшегося роста цен на электроэнергию, что приведет не только к веерным отключениям, но и, возможно, к техногенным катастрофам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если газом будут топить, то будет по 15 гривен [за киловатт]. Тут вопрос глубже – уже в пятницу ДТЭК выставлял электроэнергию в полтора раза дороже, чем он ее до этого продавал. Мы в любом случае придем к тому, что цена электроэнергии для промышленности вырастет, поскольку стоимость угля выросла с 50 до 300 долларов, в шесть раз», – сказал эксперт.

«Чем это все закончится? Веерными отключениями, однозначно. Не хочу давать более апокалиптические прогнозы, я имею в виду, что это может приводить к техногенным катастрофам. Но это приведет к обвалу экономики Украины – ни одно предприятие не выдержит цен на электроэнергию по 7,8,9 гривен. Это физически невозможно. Так как у нас экономика основывается на дешевой электроэнергии, это наше преимущество», – резюмировал Попенко.

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