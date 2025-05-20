Прогнозы в Киеве все мрачнее: Грядет каскадное обрушение фронта

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Военная ситуация для Украины становится все хуже – Россия увеличила темпы наступления в мае, а фронту грозит каскадное обрушение.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная ситуация для Украины становится все хуже – Россия увеличила темпы наступления в мае,...

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«Наступление, всё-таки оно идёт, только набирает обороты. И если ещё в марте проскакивали какие-то отдельные позитивные новости, то сейчас их нет от слова совсем, это данность. Поэтому, единственное, что могло бы усилить переговорные позиции Украины, если бы удалось стабилизировать фронт…

Поэтому я думаю, что для Украины как раз ситуация на фронте развивается в очень плохом направлении. Я не хочу комментировать это, пусть военные эксперты, военные философы дают оценку тому, что происходит. Знаете, в какой-то момент всё это может начать валиться каскадно. Помните, год назад было под Очеретино – [поселок] держался, держался, потом слабое звено. И дальше оно посыпалось и остановилось только спустя несколько месяцев, и то условно», – заявил Золотарев.

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