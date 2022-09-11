Прогнозы все тревожней: ВСУ могут прорваться к Мариуполю

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования продолжают не только занимать оставленные ВС РФ населенные Харьковской области, но и готовятся к новым наступательным операциям на других направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ряд военно-аналитических источников.

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«Украинское командование подтягивает резервы на Угледарское направление. На станцию в Покровском пришел эшелон со 150 единицами военной техники, а подразделения ВСУ начали демонтаж собственных минных заграждений на подступах к Угледару. Переброска войск вместе с другими действиями указывает на планы по подготовке наступления на Угледарском направлении. Его цель может состоять в броске до Волновахи с целью создать плацдарм для продвижения в нескольких направлений. Также замечена концентрация сил противника в районе Красногоровки под Донецком. В последние дни ВСУ неоднократно предпринимали неудачные контратаки на поселок Пески на окраине столицы ДНР, однако в этот раз они могут предпринять попытку удара со стороны Авдеевки», – пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Подтверждает тревожные новости с Угледарского направления и один из бывших командиров ополчения ДНР Игорь Гиркин («Стрелков»).

«Нарастает вал сообщений о сосредоточении сил противника на Угледарском направлении. (Мне они приходят тоже, не только из интернета беру). У нас же, насколько мне известно (из первых уст), на этом участке картина не сильно отличается от той, которая имела место в районе Балаклеи неделю назад. Подробности приводить не могу, кому надо сообщил. С точки зрения противника, удар на этом направлении вполне логичен – пока командование ВС РФ не успело вывести туда резервы из оставляемой Харьковской области. И сулит отличные перспективы – с прорывом к побережью Азовского моря и непосредственно к Волновахе и Мариуполю. При удаче фронт может обрушиться точно также, как под Изюмом», – считает Гиркин.

Также он не исключает ударов на других направлениях Запорожского фронта – «в районе Пологи – Гуляй-Поля».

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин указывает, что ВСУ продолжают занимать пустые поселки на севере Харьковской области.

«Вероятно ему потребуется на это еще 1-2 дня, как минимум для обозначения своего присутствия. После чего он начнет оборудовать позиции уже у границы с РФ. На занятых территориях само собой будет развернут режим террора. Фронт пока стабилизируется по Осколу. Противнику там создать полноценного плацдарма не дали, восточная часть Купянска удерживается нашими войсками. К северу от Купянска фронт вероятно стабилизируется в районе Двуречного», – отмечает эксперт.

Эту информацию подтверждает и военкор Александр Коц.

«На эту минуту приходится констатировать, что мы уходим из Харьковской области. Как к востоку от Харькова, так и к северу от него. Линия обороны – по левому берегу Оскола», – пишет Коц.

Воины-сибиряки в восточной части Купянска. Фото из телеграм-канала Dambiev.