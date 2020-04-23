Прогнувшийся под Порошенко мэр Одессы теперь пытается выдать себя за антимайдановца

23.04.2020

Несмотря на то, что мэр Одессы Геннадий Труханов стал союзником бывшего президента Петра Порошенко, в канун местных выборов он вновь начал строить из себя оппозиционера и ярого антимайдановца.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И рекогносцировка по местным выборам в Одессе. Мэрские политтехнологи через ботов пытаются снова раскручивать тему Обороны Одессы от майданного вторжения и внешнего управления, которая удачно сработала в 2014-2015 годах.

К сожалению, политическая ситуация в городе с тех пор изменилась кардинально. Труханов кинул всех своих оппозиционных союзников, договорился с Порошенко, окружил себя охраной из майданных нацистов, слил борьбу за городские памятники и названия улиц.

Ходила тема, что афера с покупкой «новой мэрии» и присвоением на этом из бюджета одесситов 100 млн. совершалась с участием первых лиц режима. Мэр с 2016 года полностью лег под майданный режим, пилил вместе с правящей кликой город, а в 2019 году даже официально поддержал на президентских выборах Порошенко», – написал Азаров.

Он выразил уверенность, что в одесском политикуме никакой реальной оппозиции нет – есть лишь противостояние между командой Петра Порошенко в лице Геннадия Труханова и политиками новой формации, воюющими за богатый город.

«Поэтому на деле никакой обороны оппозиционной Одессы против внешней интервенции в лице Труханова сегодня быть не может. Есть лишь грызня за наш богатый город между пулом старых майданщиков Порошенко и Ко и новой генерации «белых воротничков». Оба не наши ориентиры.

Но, если одесситы в 2019 году поддержали Зеленского против Порошенко – я не понимаю логики, чтобы на местных выборах поддерживать сообщника экс-президента. И лишь потому, что он когда-то маскировался под защитника антимайданной Одессы», – резюмировал Азаров.