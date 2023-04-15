«Проголосовали за акт популизма»: у Зеленского признали, что не вернут урезанные доплаты силовикам

Игорь Шкапа.  
15.04.2023 12:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


)- Принятое Верховной радой решение вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским силовикам невозможно реализовать на практике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

)- Принятое Верховной радой решение вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским силовикам невозможно реализовать...

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По его словам, такого рода расходы – это сотни дополнительных миллиардов гривен в год расходов из государственного бюджета.

«А мы с вами помним, что и до последнего рекордного повышения финансирования сектора безопасности и обороны в размере 537 миллиардов, каждая вторая гривна государственного бюджета предусматривала покрытие за счет всевозможных заимствований — внутренних и внешних.

С одной стороны, мы увеличили расходы на сектор безопасности и обороны. Кроме того, проголосовали за эту поправку по 30 тысячам. У меня сейчас нет четких цифр и четкого представления даже (еще не посчитало Министерство финансов), сколько это дополнительная нагрузка на государственный бюджет [будет стоить] и где брать эти деньги — ключевой вопрос», – сказал Венисилавский в интервью, опубликованном киевским изданием «Новое время».

Он говорит, что была проголосована хорошая для восприятия военными идея, поскольку всем приятно получать дополнительные деньги даже без участия в боевых действиях.

«Но, с другой стороны, есть реальность, которую я только что озвучил», – добавил представитель Зеленского.

При этом сам он, как и подавляющее большинство президентской фракции «Слуга народа» голосовали за поправку, возвращающую 30 тысяч.

Отвечая на вопрос, голосовал ли он за акт популизма, депутат признал:

«Весь зал проголосовал за акт популизма. Да».

В свое оправдание он предложил журналистам поставить себя на место голосующих.

«Лозунги очень хорошие: нужно военным, защищающим нашу родину, вернуть то, что у них якобы неправомерно было забрано. Кто бы голосовал против этого?», – заявил Вениславский.

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