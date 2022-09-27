Проголосует и Львов, и Одесса – Ищенко о будущих референдумах на Украине

27.09.2022  18:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Львов, Общество, Одесса, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Референдумы на освобожденных территориях – это демонстрация того, как будет действовать Россия в отношениях с Украиной и Западом. Возвращением нынешних освобожденных территорий дело не ограничится.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Референдумы на освобожденных территориях – это демонстрация того, как будет действовать Россия в отношениях...

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«Допустим, займут российские войска Запорожье, которое с начала октября или с конца сентября будет русским городом, – будут российские войска освобождать русский областной центр Запорожье, незаконно оккупирован украинской армией. Вся Запорожская область будет в составе России. Но Украина же войну не прекратит, войну референдумами не выигрывают, мы не пришлем бумажку с результатами референдума и с заявлением: «На этом основании давайте, вы прекратите войну и все признаете».

Они нам будут смеяться в глаза, то есть, войну выигрывают все равно на поле боя, и нам придется наступать дальше и занимать новые территории, а когда мы займем новые территории, то я почему-то уверен, что местное население тоже вдруг все захочет в состав России. И проголосует на каком-нибудь очередном референдуме, если будет надо. И в Днепропетровске проголосует, и в Одессе проголосует – везде проголосует, даже в Чернигове, я уж не говорю о Львове.

Поэтому это – демонстрация того, как будет дальше Россия выстраивать свои отношения с Западом, как она будет выстраивать свои отношения с Украиной. Не хотите компромисса – значит, будет по-плохому, не хотите договориться, – будем нарезать эту Украину как салями, пока она не закончится», – заключил Ищенко.

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