«Проголосуйте за ЕС – и я весь ваш!» – Туск агитировал перед полупустым молдавским парламентом

Алексей Логофет.  
04.09.2024 23:57
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал


Премьер-министр Молдовы Дональд Туск, совершающий визит в Молдову, выступил в парламенте страны, где принялся рисовать перспективы евроинтеграции и агитировать молдаван правильно проголосовать на референдуме.

Польского премьера слушали только представители правящей партии «Действие и солидарность», оппозиция в зале заседаний отсутствовала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Молдовы Дональд Туск, совершающий визит в Молдову, выступил в парламенте страны, где принялся...

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«Каждый из вас, кто бывал в Польше, мог сравнить, как она выглядела когда-то и как выглядит сегодня. Безусловно, изменения ждут и Молдову», — вещал Туск.

При этом он начал открыто агитировать молдаван поддержать на референдуме включение евроинтеграции в конституцию страны.

«Для меня важно ускорить этот процесс и сделать этот финал реальным. Если вы этого хотите, если вы так решите [на референдуме], я сделаю все возможное, чтобы Европа эффективно поддерживала вас и помогала вам на этом пути», — пообещал Дональд Туск.

В своём выступлении он намекнул и на то, что ЕС рассчитывает покрыть расходы на приём новых членов за счёт выбивания репараций из России.

«Любой, кто разбирается в истории и географии, понимает, что Республика Молдова в целом – европейская – и наш общий интерес заключается в стабилизации ситуации в регионе, которая основана на уважении границ и возмещении ущерба», – заявил Туск.

В завершение обращения глава польского правительства обратился к гражданам Молдовы на местном государственном языке.

«Ваша сила – в вашей последовательности и в авторитете, которым пользуется президент Майя Санду на всем континенте. Вы, как нация, проявили невероятное терпение, настойчивость и ответственность. Вы прошли через очень трудные испытания, но шаг за шагом строите современное государство.

Давайте использовать эту возможность вместе. Я буду в вашем распоряжении. Вы всегда сможете рассчитывать на Польшу, если захотите вступить в Евросоюз!», — взывал польский премьер-министр.

Представители оппозиционных сил, Блока коммунистов и социалистов, а также незарегистрированного объединения «Победа», проигнорировали агитационное выступление главы правительства Польши.

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