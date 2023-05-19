«Прогорит это частное лицо, и всё, люди на улице», – для «вагнеровцев» требуют госгарантии

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Российское руководство должно принять необходимые законодательные акты для обеспечения бойцов ЧВК «Вагнер» и их семей всеми социальными гарантиями, наравне с военнослужащими ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вагнеровцы» – это герои, которые сражаются, тут вопросов нет. Единственное, на чём я настаиваю – должны быть приняты законодательные акты, обеспечивающие легализацию деятельности «Вагнера» как организационной структуры. Чтобы эти люди получили полноценную государственную поддержку, которую они заслуживают. Они сами, и их семьи – и сейчас, и после окончания войны. Потому что никакого частное лицо не обеспечит им этого. Прогорит это частное лицо, и всё, люди на улице. Нет, это должно быть сделано государством. Эти герои заслуживают государственную поддержку на том же уровне, как и любой другой офицер, рядовой, солдат, героически сражающийся», – сказал Сивков.