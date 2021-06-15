Программа льготной ипотеки будет отменена в России

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Центробанк России уже дважды за последнее время повысил ключевую ставку (до 5,5%) и, возможно, будет повышать ее и дальше, поскольку видит в этом адекватную реакцию на рост инфляции.

Об этом сегодня, выступая с отчетом в Госдуме РФ, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денежно-кредитную политику можно сравнить, условно, с одеждой по сезону. В холод мы надеваем куртку, летнее платье будет висеть в шкафу до следующего теплого сезона. Точно также и с денежно-кредитной политикой. Она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться. Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции», – сказала Набиуллина.

По ее словам, экономика России уже восстановилась до доковидного уровня и выдержит повышение ставки.

«Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха. Экономика восстановилась до докризисного уровня во многих отраслях и превысила его. И продолжает расти. Если бы мы промедлили с началом повышения ставки, то разгон инфляции был бы больше и устойчивее. Случилось бы то, что называется инфляционной спиралью, когда инфляция растёт всё быстрее и быстрее. И тогда переломить ситуации могли бы только радикальные меры», — сказала Набиуллина.

По этой же причине она считает необходимым прекращение программы льготного ипотечного кредитования.

«По мере восстановления экономики такая массированная программа уже приводит в основном только к росту цен на жильё, эффект которой не покрывается субсидируемой ставкой и не приводит к росту доступности жилья для людей. А самая основная цель — это, всё-таки, увеличить доступность жилья для людей», —сказала Набиуллина.

Что касается инфляции, то глава ЦБ считает, что благодаря принятым мерам во второй половине года она вернется к прежним 4%.

«Характер инфляции, а именно устойчивый последние месяцы рост цен по широкому кругу товаров показывает, что этот период нельзя просто переждать. Центральный банк должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели. Иначе она грозит благополучию людей. Но уже сейчас инфляция будет меньше отнимать от сбережений, потому что банки вслед за изменением ключевой ставки будет повышать ставки и по депозитам: мы уже видим начало это тенденцией. И, конечно, это окажет эффект не только на сбережения, но и на покупательную способность доходов людей», — сказала Набиуллина.