«Прогрессивный Израиль на грани поражения» – глобалист-фанатик

Зеэв Бирштейн .  
26.07.2023 22:51
  (Мск) , Хайфа
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Беспорядки, Дзен, Запад, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал


Фанатики либерального глобализма, гуманизма и «прогрессивных общечеловеческих ценностей», куда неизменно входит толерантность к сексуальным меньшинствам, мыслят одинаково во всех уголках мира, будь то Россия, исламские страны и даже Израиль, презентующий себя в качестве «единственной демократии на Ближнем Востоке».

Глобалисты относятся к своему мировоззрению как к религиозной вере: для них мир изначально разделён на «светлую» сторону, которой служат они, и «тёмную сторону», куда они помещают всех своих оппонентов. Наглядной иллюстрацией к этому может служить публикация одного такого фанатика глобализма, израильского публициста Леона Хадара на портале The National Interest.

Фанатики либерального глобализма, гуманизма и «прогрессивных общечеловеческих ценностей», куда неизменно входит толерантность к сексуальным...

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«Прагматичная элита Израиля может быть сметена и заменена политиками, чьи ценности и интересы не совпадают с ценностями и интересами Соединенных Штатов», – пишет Леон Хадар.

Проводя параллель с гражданской войной между Севером и Югом в США, автор указывает, что нынешний конфликт в Израиле – не за или против судебной реформы, инициированной правящей консервативно-религиозной коалицией под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«На самом деле это борьба между будущим — демонстрантами, представляющими прозападную экономическую и культурную элиту Израиля, — и силами прошлого — ультраортодоксальными студентами ешив и ультраправыми поселенцами Западного берега», – отмечает Леон Хадар.

Публицист считает, что эта борьба определит будущее еврейского государства:

«Останется ли Израиль прогрессивной либеральной демократией с развитой промышленностью и высокотехнологичной экономикой? Или он превратится в отсталую теократию с экономикой третьего мира, двунациональным государством и, в конце концов, обществом ближневосточного типа, подобным Ливану, с нескончаемой борьбой между этническими группами, религиозными сектами и племенными группировками?».

По мнению автора, скорее всего, война между «Иудеей» и «Израилем» не закончится апокалиптическим кошмаром:

«Вместо этого, когда ситуация ухудшится, лучшие и умнейшие молодые люди Израиля эмигрируют из разваливающегося еврейского государства в Силиконовую долину, на Уолл-стрит, в Лондон и Берлин, – полагает Хадар. – В конце концов, почему они должны рисковать своей жизнью, чтобы защищать молодых здоровых мужчин, которые отказываются служить в армии и помогают субсидировать ультраортодоксальную еврейскую паразитическую экономику и поселения на Западном берегу, которые угрожают долгосрочным шансам на мир? Почему они должны жить в стране, где женщины и представители LGBTQ подвергаются дискриминации, а к арабам относятся как к гражданам второго сорта?».

«Если было время, когда американцы беспокоились о том, что иррационально мыслящие аятоллы в Тегеране получат доступ к ядерному оружию, то теперь они должны беспокоиться о том, что произойдет, если одержимый Масадой еврейский фанатик получит контроль над ядерным арсеналом Израиля», – убеждён Леон Хадар.

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