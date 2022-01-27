Проигнорировав оппозицию, Словения закупит 45 немецких броневиков

27.01.2022  17:38 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Вооруженные силы, Политика


Парламент Словении отклонил предложение партии «Левые» о проведении консультативного референдума по решению правительства о закупке 45 бронетранспортеров Boxer в рамках модернизации армии.

Предложение об отсрочке ратификации предварительного соглашения о закупке современных восьмиколесных бронемашин германского производства, до объявления результатов референдума по этому вопросу, не прошло в парламенте.

Парламент Словении отклонил предложение партии «Левые» о проведении консультативного референдума по решению правительства о...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», все восемь депутатов Государственного собрания Словении от партии «Левые» (levica) проголосовали за назначение референдума по закупки немецких бронетранспортеров, против высказались 42 депутата, еще 27 воздержались. Таким образом, предложение о демилитаризации этой постюгославской страны, в свое время сыгравшей в распаде СФРЮ ту же роль, что и республики Прибалтики в СССР, не прошло.

В прошлом году Словения заключила предварительное соглашение о закупке транспортных машин с европейской неправительственной Организацией совместного сотрудничества в области вооружений (OCAR – Organisation for Joint Armament Cooperation), в программе модернизации национальных армий которой уже приняли участие Италия, Франция, Германия, Литва и другие члены ЕС.

По оценкам словенских СМИ, стоимость 45 бронетранспортеров Boxer для словенской армии составит около 400 миллионов евро в зависимости от дополнительного оборудования и вооружения, что будет определено при подписании контракта на закупку машин.

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