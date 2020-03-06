Проигранные Миллером деньги пустят на украинское машиностроение

06.03.2020, Полтава, Вадим Москаленко

Если часть суммы от «Газпрома» пустить на машиностроение, это будет первый прецедент за историю Украины, когда государство помогает данной отрасли.

Об этом в ходе совместного визита с президентом Украины Владимиром Зеленским на Крюковский вагоноремонтный завод заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан президент, рассчитываю, что в бюджете с той суммы компенсации, которую мы получим от «Газпрома», хотелось, чтобы там была, в том числе, определённая часть и на машиностроение тоже предусмотрена.

Это будет важным импульсом и шагом, и скажу, что это будет впервые государственная поддержка отрасли, вообще, за время независимой Украины», – уговаривал Зеленского Криклий.