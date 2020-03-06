06.03.2020, Полтава, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Проигранные Миллером деньги пустят на украинское машиностроение




Если часть суммы от «Газпрома» пустить на машиностроение, это будет первый прецедент за историю Украины, когда государство помогает данной отрасли.

Об этом в ходе совместного визита с президентом Украины Владимиром Зеленским на Крюковский вагоноремонтный завод заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан президент, рассчитываю, что в бюджете с той суммы компенсации, которую мы получим от «Газпрома», хотелось, чтобы там была, в том числе, определённая часть и на машиностроение тоже предусмотрена.

Это будет важным импульсом и шагом, и скажу, что это будет впервые государственная поддержка отрасли, вообще, за время независимой Украины», – уговаривал Зеленского Криклий.

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