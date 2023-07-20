Проигравшая суд Дерипаске Певчих решила отыграться на Соловьеве

Елена Острякова.  
20.07.2023 23:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


Руководитель экстремистской организации блогера-уголовника Алексея Навального «ФБК» Мария Певчих, проживающая в Лондоне, подала иск в московский  суд на телеведущего Владимира Соловьева. Она требует возместить ей моральный ущерб в размере миллиона рублей за то, что он назвал ее в одном из своих эфиров агентом британской разведки, психопаткой и наркоманкой.

Об этом Певчих рассказала в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель экстремистской организации блогера-уголовника Алексея Навального «ФБК» Мария Певчих, проживающая в Лондоне, подала иск...

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«Здесь нет никакой глобальной цели. Не все вещи делаются ради глобальных целей. В этом конкретном случае Соловьев перешел грань, которую он обычно старается не переходить. Обычно он прокладывается «скорее всего» и «может быть». А тут, видимо, его так раззадорило мое интервью Дудю, что он решил пуститься во все тяжкие», – сказала Певчих.

Эфир Соловьева, якобы оскорбивший экстремистку, вышел несколько месяцев тому назад. Однако Певчих проговорилась, что к подаче иска ее подтолкнули не слова телеведущего, а собственный проигрыш в суде бизнесмену Олегу Дерипаске.

«Тот же самый суд, который раз в три месяца выносит такие же решения против меня, когда на меня подает Дерипаска, и выписывает какие-то безумные штрафы. Я должна платить Дерипаске по 50 тыс рублей в день за то, что я сказала, что он участвовал в приватизации. Посмотрим, как тот же суд отреагирует на зеркальную просьбу и очень очевидное вранье», – сказала Певчих.

Она предложила Соловьеву и Дерипаске «договориться на взаимозачет».

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы  признал не соответствующими действительности слова Марии Певчих об участии бизнесмена в залоговых аукционах и обязал опровергнуть эти сведения. Никакого штрафа на экстремистку наложено не было. Как и в случае с участием Дерипаски в залоговых аукционах, она просто солгала в эфире «Дождя».

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