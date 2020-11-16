Проигравший на выборах тягнибоковец получит второй шанс из-за смерти победителя

16.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Новоизбранный мэр Конотопа Сумской области Александр Луговой скончался от коронавирусной инфекции.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Игорь Молоток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так. Вечная память и вечный покой. Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития», – написал Молоток.

Луговой был избран мэром Конотопа 25 октября этого года и еще не успел вступить в должность. Он должен был сменить этом посту одиозного члена ВО «Свобода», экс-участника карательной операции против ЛДНР Артема Семенихина, который набрал почти на 6% меньше на прошедших выборах.

Бандеровец Артем Семенехин.

О покойном известно, что в середине 2000-х он был членом «Партии регионов», но не смог попасть с этой политикой ни в облсовет, ни в Верховную раду. После этого Луговой был избран депутатом Конотопского райсовета. На прошедших местных выборах он являлся самовыдвиженцем и набрал 37,8% голосов.