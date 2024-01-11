«Проиграют все» – киевский политолог о провале закона о мобилизации

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Если Верховная рада провалит скандальный закон о мобилизации, проиграют даже его противники, поскольку отлов украинцев для мяса на фронт в любом случае не остановится.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий озвучил мнение, что провал законопроекта в первом чтении – часть политтехнологии в противостоянии Зеленского и Залужного, как бы удар по последнему.

«Кто планирует, что сделает такую публичную порку для Залужного, я боюсь, что эффект будет прямо противоположный. Потому что провал законопроекта, если он не будет проголосован, это будет удар по государству, по всей системе исполнительной власти. Потому что тогда точно как с цепи сорвутся сторонники Залужного, и они будут критиковать Зеленского. Свою порцию негатива получит Умеров. А именно Минобороны было разработчиком законопроекта, они здесь главную ответственность несут. А министр обороны по Конституции в команде президента, как и министр иностранных дел, это квота президента формально. Сейчас это не имеет большого значения, потому что весь Кабмин в квоте президента де-факто. Поэтому этот удар будет так или иначе по президенту. Не получится ударить только по Залужному. И по депутатам, которые завалят этот законопроект, они тоже получат свою порцию хейта, так от провала законопроекта проиграют все», – ответил Фесенко.

Он добавил, что противники мобилизации также ничего не добьются этим.

«Выиграют те, кто против мобилизации, и то это выигрыш сомнительный, потому что мобилизация будет продолжаться в том виде, как она сейчас происходит, а этот вид, мягко говоря, не очень приятный и не очень правильный, и не очень хороший. Смысл законопроекта о мобилизации в рационализации самой процедуры», – сказал политолог.

Отметим, что сегодня на заседании Верховной рады законопроект о мобилизации был отозван с рассмотрения и возвращён на доработку.