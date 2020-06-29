Проигрыш нынешнего президента Польши спровоцирует дрязги в Варшаве

29.06.2020, Киев, Игорь Петров

Если во втором туре президентских выборов в Польше нынешний глава государства Анджей Дуда проиграет своему оппоненту – мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, это спровоцирует значительные внутренние противоречия.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Тшасковский представляет политическую силу, которая более либеральная, чем правящая партия, более проамериканская. Очевидно, что она будет проводником евроатлантических интересов.

В польской системе государственного управления роль президента ограничена Сеймом, где сейчас большинство у консервативной партии «Право и справедливость». Поэтому победа Тшасковского, скорее всего, приведет к серьезным противоречиям между парламентом и президентом.

Не приходится говорить, что в случае победы Тшасковского во внешней политике Польши, в том числе, в отношениях с Украиной, Россией и Белоруссией что-то поменяется. Можно лишь ожидать, что внутри политической системы Польши начнутся серьезные противоречия», – сказал Бондаренко.