Проигрыш нынешнего президента Польши спровоцирует дрязги в Варшаве
Если во втором туре президентских выборов в Польше нынешний глава государства Анджей Дуда проиграет своему оппоненту – мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, это спровоцирует значительные внутренние противоречия.
Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил киевский политолог Кость Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Тшасковский представляет политическую силу, которая более либеральная, чем правящая партия, более проамериканская. Очевидно, что она будет проводником евроатлантических интересов.
В польской системе государственного управления роль президента ограничена Сеймом, где сейчас большинство у консервативной партии «Право и справедливость». Поэтому победа Тшасковского, скорее всего, приведет к серьезным противоречиям между парламентом и президентом.
Не приходится говорить, что в случае победы Тшасковского во внешней политике Польши, в том числе, в отношениях с Украиной, Россией и Белоруссией что-то поменяется. Можно лишь ожидать, что внутри политической системы Польши начнутся серьезные противоречия», – сказал Бондаренко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.