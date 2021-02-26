«Проигрываем молодежь». Герман-младший раскритиковал российскую агитацию и пропаганду

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В России не найден понятный для современной молодежи язык для разговора на патриотические темы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» высказал российский режиссер Алексей Герман-младший.

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Он подчеркивает, что для него нет такой памятной даты, как 8 мая, в ряде стран отмечаемой как день памяти и примирения.

«Есть День Победы – победы мучительной, тяжелой, героической, которая унесла миллионы и миллионы жизней. А мы – государство, которое при всех своих издержках сумело всего через 16 лет после конца войны запустить человека в Космос. Восстановив разрушенную экономику без всякой помощи. У нас не было никакого плана Маршалла. А половина страны была просто в пыль уничтожена.

Вот вы спрашиваете о войне. Для меня это – вещь сакральна. Я считаю, что говорить о равновеликой ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии не просто не корректно, это подло и гадко. И такие разговоры действительно могут разрушить страну», – считает режиссер.

При этом он считает, что государственные структуры, которые занимаются молодежью, «очень негибкие».

«Существует определенная путаница в понятиях, когда агитация и пропаганда подменяет собой повседневность в работе с молодыми. Желание человека остаться работать и жить в своей стране должно поддерживаться переосмысленной государственной политикой, инновациями, помощью молодому бизнесу. Это сложная многогранная история», – говорит Герман.

Он убежден, что количество лидеров, которые говорят о патриотизме и которых слушает молодежь, минимально.

«На этом этапе битва за молодежь в крупных городах проиграна. Потому что язык не найден, не найдена мера искренности этих разговоров, они выглядят крайне неубедительно из уст всех разрешенных партий. Я это вижу. С другой стороны, это общемировая тенденция. Везде есть запрос на смену истеблишмента и стиля», – подчеркивает собеседник издания.

Он также призывает в разговорах с молодежью не оправдывать величие страны тем, что было 200 или даже 50 лет назад.

«Люди хотят, чтобы у них был свой Купертино (городок в США, где располагается штаб-офис компании Apple), свои Илоны Маски. Чтобы новый «Твиттер» придумал русский программист. Они хотят иконы. Но не навязанной или умершей, а действующей, которая может с ними коммуницировать в цифровом пространстве и которой они могут поставить «лайк». И кому-то даже эта икона ответит. Это другая степень сродства и восхищения символами. Символы должны быть здесь и сейчас», – сказал режиссер.

По его словам, с символами в российской идеологии очень сложно.

«Либо находится какой-то [символ] и начинает надуваться. Но, по большому счету, это не государство должно надувать символы, закачивать в них кислород, это символы должны двигать государство. Они должны быть лицом государства. И вот это проблема. Молодые любят новые модели: телефона, компьютера, одежды, машины. Они хотят, чтобы у них и государство было с новым дизайном. А наша агитация и пропаганда пришла из 1918 года. Но прошло сто лет. Люди гордятся другим», – резюмировал Герман.