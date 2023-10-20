Проигрывающий Запад обезумел и собирается поджечь весь периметр России – эксперт

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Запад провалил попытку расшатать ситуацию внутри России и добиться этим смены правящего режима, поэтому запускает локальные конфликты по периметру ее границ.

Об этом в эфире интернет-канала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, уже сейчас рядом с Россией действуют несколько точек напряжения.

«Соединенные Штаты Америки потерпели поражение. В противостоянии гибридном с Россией. Стратегия американская была совершенно четкая – военный плацдарм на территории Украины, удар экономических санкций и информационный удар в сочетании с ударом изнутри «пятой колонны» должны были свергнуть режим действующего президента и заменить его на какую-то другую проамериканскую фигуру. 24 июня этого года лишний раз подтвердило эту версию. Но этот план провалился по всем направлениям, надо менять стратегию. Изменение стратегии могло быть осуществлено только в одном направлении – это развязывание и расширение конфликтов по периметру России. Вот, мы сейчас это и имеем».

«То, что есть, – я даже не затрагиваю Ближний Восток, – это повреждение трубы и обвинение России конкретно со стороны Швеции, трубы газопровода между Эстонией и Финляндией, что дает основание для НАТО объявить охранную зону и обеспечить тем самым блокаду российского Калининградского особого района. Второе – это развязанный конфликт был в Нагорном Карабахе, потом он был завершен путем сдачи, сейчас там назревает очередной конфликт за Зангезурский перевал, чтобы обеспечить связь Нахичевани с коренной частью Азербайджана. Для этого придется атаковать Азербайджану район Армении Сюник. Там еще одна война назревает. Украина продолжается, никто никуда не девался, уже назревает большая вероятность втягивания туда Польши. Соответственно, если будет создаваться зона блокады Калининградского района, это высокий риск втягивания в конфликт Балтии против России. То есть, они расширяют зону конфликтности и на этом фоне возникновение нового конфликта в этом регионе, который затрагивает интересы России хотя бы потому, что там находятся дружественные нам государства, и находятся наши базы, в Сирии», – заключил Сивков.