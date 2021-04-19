«Произойдет уничтожение ВСУ». Немцы не видят Украину в НАТО

19.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Даже абсолютно антироссийски настроенные немецкие политические лидеры считают, что Украину категорически нельзя принимать в НАТО, если преследуемая цель – стабильность и деэскалация.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы везде бегаете, кричите: «Волки-волки!», «Медведи-медведи!», «Сейчас будет война!» Я понимаю, тут даже сказали, что Украина не боится. Да, Украина не боится. Но военные, например, тем, которые не боятся, чётко объясняют: так получилось, что группировка в Крыму, группировка вот здесь (показал с северо-востока Украины – ред.). Помните Иловайский котёл, а здесь будет не просто «Иловайский котёл» (соединяет направления – ред.) Здесь совсем по-другому произойдёт уничтожение украинской армии, любой военный вам это скажет.

Что вы хотите, пополнить это, чем? 160 человек из США являются в официальном статусе военных на территории Украины, и «их можно увеличить». Где-то кто-то сказал о переброске хотя бы батальона, дивизии, роты в связи с обострением ситуации?» – заявил Сергиенко, обращаясь к украинским оппонентом.

«Канадцы сказали, наоборот, что уезжают, в связи с ситуацией с коронавирусом», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Конечно, – согласился эксперт. – Беспредел с коронавирусом, они даже не могут сказать, сколько у них заболело».

«Вдумайтесь, вице-председатель правящей партии в Германии ХДС, кстати, абсолютно не прорусский, [Йохан] Вадефуль. Он говорит: «Нужно всё сделать, чтобы была деэскалация. Я думаю, мы все поддержим эти слова: нам нужна деэскалация – так вот, именно поэтому Украину в НАТО принимать нельзя!» Это не я сказал, это Вадефуль. Он вице-председатель фракции, он тот, кто призывает к санкциям по Навальному, кстати. Это человек абсолютно не прорусский. Именно поэтому Украину не надо в НАТО», – рассказал Сергиенко.

«Вопрос в другом: доросла Украина до «Карибского кризиса», чтобы страны уровня Россия-США должны были снова восстанавливать горячую ветку, по которой могут созвониться и решить вопрос, быть или не быть третьей мировой? И цена этому – что, один клоун, который приехал с повесткой?» – добавил писатель.