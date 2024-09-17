«Произойдёт не сразу» – Марков рассказал британцам, как Россия их атакует
Россия может ударить по целям на территории Великобритании.
Об этом российский политолог заявил британскому «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В итоге, конечно, это будет атака по британской территории, но это произойдет не сразу. Это зависит от самой Великобритании. Я думаю, что в начале будет закрыто британское посольство в Москве, а затем российское посольство в Лондоне. Затем будут сбиты несколько британских беспилотников и военных самолетов», – сказал Марков.
При этом он считает, что удары будут нанесены по аэродромам Румынии и Польши, где базируются истребители, вооруженные британскими ракетами.
«Британские ракеты будут запускаться с Ф-16, но эти самолеты базируются не на Украине, а на аэродромах в Румынии и Польше. Возможно, российской армии придется нанести удары по этим объектам», – сказал Марков.
Он допустил использование тактического ядерного оружия, поскольку Ф-16 могут быть его носителями. Это, по словам эксперта, произойдет в случае атаки ВСУ, которые он назвал «прокси-армией НАТО», – на российские города и систему ПВО.
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