«Произойдёт не сразу» – Марков рассказал британцам, как Россия их атакует

Елена Острякова.  
17.09.2024 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 757
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может ударить по целям на территории Великобритании.

Об этом российский политолог заявил британскому «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может ударить по целям на территории Великобритании. Об этом российский политолог заявил британскому...

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«В итоге, конечно, это будет атака по британской территории, но это произойдет не сразу. Это зависит от самой Великобритании. Я думаю, что в начале будет закрыто британское посольство в Москве, а затем российское посольство в Лондоне. Затем будут сбиты несколько британских беспилотников и военных самолетов», – сказал Марков.

При этом он считает, что удары будут нанесены по аэродромам Румынии и Польши, где базируются истребители, вооруженные британскими ракетами.

«Британские ракеты будут запускаться с Ф-16, но эти самолеты базируются не на Украине, а на аэродромах в Румынии и Польше. Возможно, российской армии придется нанести удары по этим объектам», – сказал Марков.

Он допустил использование тактического ядерного оружия, поскольку Ф-16 могут быть его носителями. Это, по словам эксперта, произойдет в случае атаки ВСУ, которые он назвал «прокси-армией НАТО», – на российские города и систему ПВО.

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