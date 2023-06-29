Произошел информационный провал – генерал Кривонос о «контрнаступе»

Украинские политики и пропагандисты слишком завысили ожидания от так называемого «контрнаступа» ВСУ. При этом, еще до его начала в боях за Артемовск Украина потеряла большое количество умеющих воевать солдат, а также не была обеспечена нужной техникой для наступления.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была проблема, в первую очередь, информационный провал, потому что накануне наступления, еще за полгода все начали рассказывать об этом наступлении и пытались на нем пиариться. Была сформирована такая точка зрения, что как только мы поднялись из окопов, вышли из БМП «Бредли», и сразу у нас все прекрасно, сразу мы пошли вперед. Русские, между тем, день за днем, как кроты врывались в украинскую землю и строили мощные фортификационные сооружения. Еще раз скажу – мощные. Следует на это обратить внимание, что бы было, если бы не были сняты минные поля вдоль Крыма, может быть, русские не дошли бы до Каховки и Херсона? Но вопрос уже не об этом, вопрос в том, что часть сил и средств, которые мы могли использовать в нашем наступлении, была уничтожена, к сожалению, мясорубкой Бахмута. Огромное количество мотивированных и умеющих хорошо воевать людей, погибли в городских боях в неподготовленном Бахмуте, – на это хочу обратить внимание. Следующее – наши политики сформировали, – военные же практически молчали, а политики рассказывали, как мы успешно пойдем вперед, в наступление. При этом, не понимая, что часть сил и средств, которые нам нужны для успешного наступления, вообще отсутствует», – заявил Кривонос.