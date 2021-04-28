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28.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
биооружие, Дзен, Медицина, Политика, Россия, США
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«Произошла утечка». Спикер Госдумы обвинил США в создании коронавируса


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил правительству инициировать исследование происхождения коронавируса. Сам он уверен, что вирус создан искусственно в лабораториях США.

Об этом Володин заявил на заседании Совета законодателей РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти вызовы, мы видим, продолжаются. Распространяются новые штаммы. И они все сложнее. Противодействовать им непросто. Если только не остановить работы в области как изучения вируса, так и скорее всего параллельно работа ведется и по его моделированию. А делают это США. Мы завтра будем заложниками новых и новых ситуаций.

Вы помните истории, связанные с обвинениями в адрес нашей страны по разным наносным поводам. Но сейчас мир столкнулся с таким вызовом. Гибнут миллионы людей. При этом все молчат. Вот исходя из того, как молчат сателлиты США, исходя из того, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка. В тех лабораториях, которые они по всему миру насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять.

Пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых возможно стал этот вирус, и думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали. Понятно, его обнаружили в Ухане, но лаборатория американская. Они финансировали.

Американские лаборатории по изучению и возможно созданию биологического оружия сейчас созданы и в Грузии, и в других странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль.

Ветер не в ту строну подул. Если это испортило настроение кому-то в Вашингтоне, они моментально ищут либо Китай, либо Россию. Но у нас-то здесь проблем куда больше. Посмотрите. Специалисты наши лучшие. Если они смогли создать такие вакцины, они могут разобраться, откуда появился этот вирус. Он природный или рукотворный. Если он рукотворный, это другая история. В этой череде обвинений станет понятно, почему стараются на Россию стрелки перевести, если сами виновны в этой трагедии», – сказал Володин.


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