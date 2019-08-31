Произошли столкновения у молдавско-приднестровской границы

31.08.2019, Москва, Елена Острякова

Четырехсторонняя комиссия военных наблюдателей по приднестровскому урегулированию была вынуждена вмешаться в земельный спор в районе приграничного села Кошница. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подчиняющаяся Кишиневу администрация села Кошница продала молдавской фирме земельный участок площадью 2 га, который принадлежит приднестровскому садово-огородническому товариществу «Дубоссарский энергетик». Рабочие, вопреки протестам садоводов, начали там рыть карьер. Конфликт перерос в драку рабочих с садоводами.

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«Речь идет об интересах жителей Приднестровья, наших гражданах, которые спокойно выращивают свою сельхозпродукцию. Неожиданно туда приезжает бульдозер и начинает что-то делать. Понятно, что проблема абсолютно неадекватная. Маркером является отсутствие этой проблемы раньше. Это значит, что кто-то решил испытать переговорный процесс на прочность. Посмотреть на реакцию приднестровской стороны. Позиция Кишинева всегда была неустойчивой и непоследовательной. На это повлияли перемены в правительстве Молдовы. Мы надеемся, что эти телодвижения молдавских коллег не приведут к ухудшению отношений», – прокомментировал ситуацию глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

По его информации приднестровско-молдавские переговоры пройдут в Тирасполе 5 сентября.