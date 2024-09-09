«Произошло перестратегирование»: Покровск и Торецк могут оказаться русской ловушкой – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине почему-то не допускают, что в ответ на курскую авантюру с набором разных целей – могла быть запущена не менее многоуровневая операция со стороны РФ. 

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине почему-то не допускают, что в ответ на курскую авантюру с набором разных...

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«Украинская сторона, особенно в своей публичной сфере, всегда страдала тем, что она сознательно недооценивала или занижала потенциал противника и его способность тоже планировать сложные длинные комбинации. Так, мне кажется, проявилось с Донбассом, где резервы накоплены, никто их не раздерибанил, и наступление российских войск идёт, как они утверждают, «по плану».

Для Украины это очень болезненно, и многие наши военные эксперты уже говорят, что могут быть и катастрофические последствия, если не удастся остановить.

Но дело-то в том, что по ходу проявляется, что могут быть и новые составные наступления РФ по другим направлениям. Возникает Часов Яр, западная пресса откровенно намекает на то, что возможно затем и Днепровское направление, и Южное направление. То есть мы имеем дело тоже с какой-то сложной военной операцией, где Торецк–Покровск, вокруг чего мы крутились все эти дни, лишь составная часть», – сказал Ермолаев.

«Грубо говоря, операция на операцию. Это большая военная игра штабов, в которых у каждого есть набор продуманных действий. Мы реагируем на шаг, а в реальности конкурируют эти большие планы и контрпланы. Я также предполагаю, что с началом курской операции, возможно, в России произошло уже перестратегирование», – выразил опасения политолог.

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