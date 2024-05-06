Произраильское лобби терпит поражение на международной арене

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Портал Axios сообщает: США впервые с 7 октября 2023 года приостановили поставки боеприпасов Израилю. Утверждается, что эта приостановка всерьез побеспокоила израильские власти, и сейчас выясняется, в чем причина задержек.

Как отмечает издание, израильские официалы подтвердили факт остановки поставки боеприпасов с прошлой недели. При этом Белый дом отказался от каких-либо комментариев, а Пентагон, Госдепартамент и канцелярия премьер-министра Израиля не сразу ответили на вопросы журналистов Axios.

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Собеседники издания отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль провел «жесткий разговор» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу проведения планируемой Телль-Авивом военной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее многие мировые лидеры и международные организации неоднократно призывали власти Израиля отказаться от ввода войск в Рафах. Среди противников этого плана и США. В Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является «ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства».

В свою очередь Израиль не намерен отказываться от операции в Рафахе — Нетаньяху утверждает, что ввод войск в этот город является залогом «полной победы» над вооруженными отрядами ХАМАС.

Эта ситуация – если остановка поставок боеприпасов окажется правдой – свидетельствует о важной победе общественного мнения над произраильским лобби на Западе. Напомним, что США и ключевые страны НАТО сейчас охватила волна массовых пропалестинских протестов, на которые власти ответили такой же волной арестов их участников.

На этом фоне прошли обыски в израильском офисе катарского телеканала Al-Jazeera, трансляцию которого ранее запретили на своей территории израильские власти. В ходе рейда полицейские конфисковали оборудование журналистов.

Премьер-министр Нетаньяху обвинил канал в подрыве безопасности страны и разжигании ненависти к израильским солдатам, назвав его деятельность провокационной.

Редакция Al Jazeera отвергла обвинения, осудила запрет и назвала решение Израиля «попыткой скрыть свои действия в секторе Газа».