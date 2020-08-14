Почему Украина и ЕС не введут самые опасные для Лукашенко санкции

14.08.2020, Москва, Михаил Рябов

До 25% экспорта Белоруссии – миллиарды долларов ежегодно – обеспечивает экспорт нефтепродуктов в страны Евросоюза и на Украину.

Прекращение этих поставок было бы самым опасным ударом для режима Александра Лукашенко, однако Запад вряд ли решится на такой шаг – преимущественно из меркантильных интересов.

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«Производимые в Белоруссии нефтепродукты служат сырьем для дальнейшей переработки на НПЗ Европы. Таким образом, Минск берет на себя первичную и самую грязную с экологической точки зрения часть всего процесса, – пояснил в интервью «Московскому комсомольцу» профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. – Руководству ЕС это на руку, поскольку заранее снимает протесты «зеленых». Есть еще Украина, для которой белорусское сырье безальтернативно: в случае отказа от него придется закупать либо дорогое польское, либо российское, что для Киева абсолютно неприемлемо политически».

Впрочем, есть и еще один момент – блокада поставок нефтепродуктов наверняка бы привела Минск в объятия России, чего хочет избежать ЕС, заинтересованный в отрыве исторических западнорусских земель от РФ.

Также эмбарго на белорусские нефтепродукты приведет к росту цен на рынке Евросоюза.