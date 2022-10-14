Производить вооружения для Украины будут месяцы и годы – министр обороны США

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Новости Украины

На производство ряда вооружений, которые попросила Украина, уйдут месяцы и годы.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Остина, даже то, что уже было обещано, в частности 18 систем РСЗО HIMARS, будет производиться несколько лет.

«Касаемо новых систем, на которых мы сосредотачиваемся, мы даем такие системы, которые могут обеспечить нынешние нужды. Также есть другие системы, которые более длительное время требуют на изготовление и поставку на театр боевых действий. Некоторые из них месяцы будут идти, а некоторые даже годы», – сказал американский министр.

«Думаю, что вы слышали, несколько дней назад мы говорили о предоставлении 18 HIMARS, мы их закупили, однако пока их произведут и поставят, это будут годы. Однако, есть еще четыре системы, которые уже немедленно будут введены для повышения боеспособности Украины», – заявил Остин.