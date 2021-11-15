Производители «зеленой» энергии предъявили крупный счёт правительству Зеленского

Новости Украины

Более 19 млрд. гривен, которые должны были получить производители электроэнергии из возобновляемых источников, заблокированы в Ощадбанке по распоряжению правительства Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители «зеленой» отрасли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Средства в общем объеме 21,7 млрд грн., полученные от выпуска «зеленых» облигаций, должны были быть выплачены в ходе погашения заложенности перед «зеленой» генерацией, образовавшейся еще в прошлом году, но 19,3 млрд. грн. до сих пор находятся на уровне Ощадбанка.

«Зеленые» видят в этом свидетельство того, что государство вообще не хочет выплачивать долги. Они утверждают, что деньги заблокированы по распоряжению правительства и ссылаются при этом на слова директора государственного предприятия «Гарантированный покупатель» Константина Петриковца, который был уволен 13 ноября на закрытом заседании Кабмина. Он утверждает, что на него давили с целью заставить не перечислять эти деньги, а когда он все же перечислил их, его уволили за это, а средства заблокировали.

«Надеюсь, все 19,3 млрд грн будут перечислены производителям зеленой электроэнергии. Потому что в обратном случае будут нарушены обязательства, данные ЕБРР, о цели направления этих средств, и международные финансовые институции просто перестанут предоставлять финансовую помощь Украине», – сказал на пресс-конференции глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он также заявил, что если деньги не будут перечислены, ЕБРР, предоставивший средства, может потребовать их возврата.

«Это действительно целевые деньги. Они могут придержать, может они хотят распределить другим путем, но они должны оплатить в полном объеме 19,3 млрд долгов перед «зелеными», другого пути нет. Иначе международное финансовое учреждение должно обратиться к правительству по возврату тех предоставленных кредитов, как это всегда делается, когда не идет использование целевых средств», – сказал Андрей Конеченков.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, задержка с перечислением денег еще не означает, что правительство не намерено их выплачивать.

«Неизвестно, мог ли банк перечислить всю эту сумму. Рано или поздно деньги дойдут до конечного потребителя. Я бы не спешил обвинять правительство в том, что оно что-то там заблокировало, давать оценки этой ситуации, и комментировать слухи о том, что кому-то там заплатили, а кому-то – нет пока четкого понимания ситуации. Это все очень сомнительно. А если деньги завтра придут, то что? Долг перед ВИЭ копился более полутора лет, и один день задержки ничего тут не решает. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Все равно Кабмину не удастся потратить деньги на другие цели, хотя это было бы правильно сделать. Но этого просто не получится. Не надо делать из этого проблему. Некоторые операторы деньги уже получили, насколько я знаю из своих источников», – сказал он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Таким образом, все выглядит так, будто производители «зеленой» энергии не стали ждать, пока деньги перечислят, и сразу же устроили скандал, обвиняя правительство Украины в намерении «зажать» их деньги и использовать их нецелевым образом, хотя по условиям «зеленых» бондов, под которые были получены средства, это невозможно.

Это напоминает события прошлого года, когда производители «зеленой» энергии с помощью западных структур продавили подписание меморандума с правительством, согласно которому государство должно выплатить им огромные суммы в счет накопившегося долга – при том, что у него просто нет таких денег.

Сама по себе ситуация, когда государство вынуждено выпускать бонды, чтобы расплатиться с производителями электроэнергии, абсурдна и нерыночна – если бы на Украине действительно работал рынок, то потребители электроэнергии полностью бы покрывали расходы генерации и обеспечивали бы ей приемлемую прибыль.

Поскольку на рынке просто нет денег, чтобы покрыть долги, то понятно, что речь идет о необоснованных сверхприбылях, которых бы просто не было если бы изначально «зеленые» тарифы устанавливались на разумном уровне.

Государство могло бы заявить об экономической необоснованности «зеленых» тарифов и на этом основании пересмотреть объемы выплат операторам ВИЭ. В подобной ситуации власти некоторых стран, например, Италии, просто отменяли задним числом «зеленые» тарифы и, соответственно, не платили тех денег, которые не мог обеспечить рынок.

Но украинские власти испугались идти на конфликт с западными компаниями, получающими сверхприбыли благодаря завышенным «зеленым» тарифам, и согласились выплачивать долги, хотя правильно было бы просто отказаться делать это и заявить, что такие «инвестиции» стране не нужны.