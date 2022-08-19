«Производства не эвакуировали, оружие не производим» – жалобы комбата ВСУ

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Новости Украины

Запад подпитывает Украину вооружением и финансовой помощью, однако, с учётом того, что основные производственные мощности остаются за линией фронта, экономика страны попросту начинает деградировать.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, было бы интереснее, если бы из возможных потенциально оккупированных регионов Донетчины вывезли производство в более безопасное место и могли бы его, переориентировав, перезапустить и так далее. Чтобы мы могли выпускать то, что нам нужно для войны. Однако время потеряно, производство это на оккупированной территории, мы его потеряли. Исходя из этого, нужно переориентироваться. Есть разница между военным положением и состоянием войны. Она заключается не только в свёртывании тех или иных демократических свобод граждан. Разница в том, как будут работать экономические процессы в государстве. Жить под лозунгом всё для фронта, всё для войны. Да, я понимаю, что это может послужить поводом для наших иностранных партнёров разрывать контракты, потому что состояние войны – это немного другая история, чем есть у нас, я говорю о юридической составляющей», – сказал Лапин.

В то же время он признал, что как бы ни называлось нынешнее состояние, меньше всего здесь будут оглядываться на свободы простых украинцев.

«Для украинцев ничего не изменится: те ограничения, которые есть, будут и дальше. А что касается экономических процессов, хлеб мы выращиваем, но это не основная часть экономических доходов государства. Да, на сегодняшний день, возможно, невыгодно производить собственное оружие, потому что нам его дают бесплатно партнёры. Однако тогда у меня вопрос: что мы будем делать дальше с экономическими процессами в государстве?» – недоумевает боевик.