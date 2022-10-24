«Пройдем за три часа»: украинский военный эксперт о «линии Вагнера»

24.10.2022  10:58 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские боевики будут два-три часа бить артиллерией по так называемой «линии Вагнера», которую сооружают на границах ЛНР, ДНР и в Белгородской области, чтобы уничтожить ее.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный обозреватель Александр Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские боевики будут два-три часа бить артиллерией по так называемой «линии Вагнера», которую сооружают...

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По мнению Коваленко, эта линия оборонных сооружений построена не по военной науке и с ошибками.

«Та линия, которую они строят… мы видели спутниковые снимки, фактически чуть больше, чем полтора километра они построили, хотя говорили про 200 километров.

Но даже не об этом речь, а о том, что они все это делают не согласно с базовыми инженерными требованиями к строительству таких линий обороны, таких преград для ББМ, танков и так далее.

Даже эти пирамиды – они не так размещаются, там совсем другой порядок размещения, их вообще нужно еще и закапывать, а они их ставят только на поверхность земли», – сказал украинский эксперт.

«К тому же, должны быть еще инженерные сооружения, некоторое количество, особые такие инженерные сооружения. Я не буду говорить именно какие, потому что, кто знает, вдруг нас какой-нибудь «вагнеровец» слушает. Но инженерно это сделано очень-очень плохо.

Поэтому, если Вооруженные силы Украины будут в этом направлении осуществлять контрнаступление, то фактически эту линию обороны можно будет демонтировать где-то за часа два-три артиллерийского огня или используя инженерное оборудование», – заявил Коваленко.

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