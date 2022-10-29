Пройдусь я по Бандеровской, сверну на Коновальца. Штайнмайер почтил нацистких холуёв и покаялся за всё

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Новости Украины

Сервильность и непротивленчество действующих немецких политиков по отношению к нацистскому режиму Зе-хунты давно уже стало общим местом и мало кого удивляет.

От украинских чиновников досталось ведь не только канцлеру Олафу Шольцу, коему теперь до конца жизни суждено ходить с погонялом Обиженная Ливерная Колбаса.

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Декоративная, и, тем не менее, влиятельная, фигура германского политического паноптикума, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже не первый год вынужден глотать, вникать в нюансы сумеречного сознания и прощать хамские выходки киевских кондитеров и лицедеев, с удручающей регулярностью подсовываемых ему украинскими «союзниками».

Политику – более брезгливому и уважающему себя и государство, которое он представляет, хватило бы одного факта торпедирования мирных усилий по «формуле Штайнмайера», являющейся, по сути, разжёванным и разложенным по полочкам сценарием установления мира в Донбассе для клинических идиотов, каковыми из Берлина воспринимались правящие киевские путчисты и хунтари.

Вторым большим оскорблением для Штайнмайера стал апрельский указ Зеленского, прямо запрещавший тогда ещё министру иностранных дел ФРГ въезд на территорию Украины за то, что:

Он назвал Россию «важным партнёром» и в своё время поддержал совместные усилия по строительству газопровода «Северный поток – 2»; Поддерживал с главой российского МИД Сергеем Лавровым не только официальные, но и личные отношения, позволявшие эффективно решать деловые и политические вопросы; Во время Крымской весны занял разумную позицию, призывая блок НАТО не бряцать оружием и неоднократно предупреждал западных политиков от столкновения с Вооружёнными силами России.

За это – неадекватные сидельцы дурдома на Банковой кляли Штайнмайера последними словами, надоумив Зеленского отказаться от встреч с Франком-Вальтером и запретить ему въезд на Украину, нанеся тем самым серьёзное личное оскорбление.

Штайнмайер тогда потребовал от Зеленского объяснений, добившись от хрипатого наркомана слов сожалений и нового приглашения посетить Украину.

25 октября звёзды сложились так, что Украину с неофициальным визитом внезапно приехал поездом неоднократно обиженный рагулями «наш любимый, наш любимый герр Штайнмайер дорогой!»

Надо полагать, что за прошедшие полгода обида Штайнмайера на Зелю улетучилась, и в Берлине посчитали дипломатическую паузу достаточную для посещения «воюющего форпоста Европы с мордорским нашествием».

Заметим, что визит Франка-Вальтера на Украину состоялся на фоне роста протестных настроений граждан Германии, уже получивших «донеры по восемь евро» и «температуру в квартире не более 19 градусов», дровяную экономику и призывающих правительство и депутатов немедленно замириться с Россией, полностью прекратив поддержку украинских нацистов.

Как и следовало ожидать, оккупировавшие Киев лицедеи и клоуны принялись таскать дорогого гостя по местам «преступлений российской военщины», а в небольшом городке Корюковка, Черниговской области, устроили президенту ФРГ двухактный спектакль, включив сирены предупреждения воздушного нападения и промариновав Штайнмайера не менее одного часа в бомбоубежище, в которое заблаговременно были загнаны жители Корюковки.

Общение с жителями Корюковки во время липовой воздушной тревоги

При том, что «калибровок» и «цветения герани» тыловых областей Украины в тот день не было.

Памятник жертвам фашизма в Корюковке

Напомним, что, в марте 1943 года, в ответ на освобождение партизанами Фёдорова сотни заложников, разъярённые гитлеровцы, при помощи нескольких рот украинской вспомогательной полиции и двух батальонов венгерской пехотной дивизии устроили в Корюковке настоящую бойню, в течение двух дней зверски уничтожив более восьми тысяч мирных жителей, которая вошла в историю как самая кровавая единовременная карательная акция.

Спектакль преследовал немудрящую цель: посещением Корюковки напомнить Штайнмайеру: «вы, немчура поганая, нам до седьмого колена должны», а сидением в бомбоубежище – «срочно дайте «леопарды», системы ПВО и денег побольше!».

Раз уж пришлось посещать городок на Черниговщине, в котором германский фашизм оставил кровавый след, Штайнмайеру пришлось и вести себя соответственно: покалякать о том-о сём с местными, набившимися в бомбоубежище, и возложить цветочки к памятнику жертв карательной операции.

Президент ФРГ возлагает цветы к памятнику жертвам фашизма в поражённой фашизмом стране

Что интересно, многие наблюдатели за визитом президента ФРГ на Украину из Германии, корюковский заезд Штайнмайера оценили как «подстроенный», а самые жёсткие отозвались в том смысле, что Франк-Вальтер вообще приехал на Украину «целовать ботинок Зеленского», с чем категорически невозможно спорить.

Но, в общем, и это мелочи, поскольку правящую верхушку ЕС так сильно нагнули американцы, что не только Штайнмайер будет томиться в бомбоубежище под липовую воздушную тревогу и возлагать цветочки куда укажут, а и сама ушибленная на всю голову тётка, слесарь-гинеколог фон дер Ляйен, прибежит и будет вникать в интимные подробности боевых рагулих «Азова», ВСУ и ТрО, если «обком» прикажет.

Вся шизофрения украинского вояжа неоднократно униженного Штайнмайера кроется в том, что ему устроили возложение цветочков к памятнику жертвам фашизма в поражённой фашизмом стране, где уже давно бульдозером снимают исторический пласт советской и русской истории, где открыто зигуют и украшают себя нацистской символикой «хэрои нации», без суда и следствия, десятками тысяч убивают несогласных и в бессильной злобе терроризируют жителей отколовшихся территорий.

В общем, «пройдусь я по Бандеровской, сверну на Коновальца, и где-то у Корюковки цветочки возложу…» Маразм с цинизмом крепчают…