«Пройдут по Днепру» – в Москве предлагают ударить подводными дронами по Киеву
Российская армия может воспользоваться Днепром и другими реками для доставки ударных подводных беспилотников к важным объектам на Украине.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я аплодирую мысленно китайцам, это гениально. Это троллинг восьмидесятого уровня, когда шар летит на высоте 35-40 километров, и выясняется, что никакое ПВО туда просто не добивают. Во-вторых, это очень в традициях китайской культуры. Ну, запустили они китайский фонарик, они этим занимаются уже несколько тысяч лет.
Умыли в ответ на визит Пелоси на Тайвань – прилетела бабушка на остров без разрешения, а тут прилетел шарик в Америку без разрешения. Один-один», – сказал политолог.
По мнению Чадаева, Россия может использовать Днепр и другие реки для доставки беспилотников к важным объектам Украины.
«А почему нашего воздушного шарика нет сейчас, скажем, над Украиной?», – поинтересовался ведущий.
«Наша цивилизация не изобретала китайский фонарик, но мы – другое придумали, если внимательно покопаться в том, чем предки занимались.
К вопросу о беспилотниках. Днепр же течёт в Смоленской области. Я бы отправил бы какие-то подводные беспилотники, и они бы спокойно доплыли до Киева, прям по течению, и всплыли бы в центре Киева», – подытожил он.
Спасибо!
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