Проханов: Либерализм ушел из России, оставив власти в идеологическом вакууме

Елена Острякова .  
04.10.2023 21:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Либеральная идеология, навязанная России Западом, ушла из страны.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либеральная идеология, навязанная России Западом, ушла из страны. Об этом на заседании клуба «Валдай»...

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«Из России ушло множество фирм и корпораций, за ними эмигрировало достаточное большое количество либеральных интеллигентов, интеллектуалов. Столпы российского бизнеса, которые недавно считались опорами постсоветского государства, повели себя двусмысленно и перестали казаться столпами. Но главное, что произошло, – ушла идеология либерализма, которая после крушения Советского Союза хлынула в Россию и превратила ее в кулисы Запада, где господствовали наспех усвоенные представления. Эти представления формировали и элиты, и способ управления хозяйством, и отношения между людьми и странами», – сказал Проханов.

По его мнению, на месте ушедшего либерализма образовался вакуум, и государство ищет, чем его заполнить.

«История России – это непрерывное воспроизведение государств имперского типа. Сейчас мы живем уже в пятой империи. Все они внутри себя непременно воспроизводят концепты, которые мы называем русской цивилизацией. Это образ идеального бытия и стремление к достижению этого образа. Государство в данном случае является гарантом достижения этого бытия», – сказал Проханов.

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