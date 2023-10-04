Проханов: Либерализм ушел из России, оставив власти в идеологическом вакууме

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Либеральная идеология, навязанная России Западом, ушла из страны.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из России ушло множество фирм и корпораций, за ними эмигрировало достаточное большое количество либеральных интеллигентов, интеллектуалов. Столпы российского бизнеса, которые недавно считались опорами постсоветского государства, повели себя двусмысленно и перестали казаться столпами. Но главное, что произошло, – ушла идеология либерализма, которая после крушения Советского Союза хлынула в Россию и превратила ее в кулисы Запада, где господствовали наспех усвоенные представления. Эти представления формировали и элиты, и способ управления хозяйством, и отношения между людьми и странами», – сказал Проханов.

По его мнению, на месте ушедшего либерализма образовался вакуум, и государство ищет, чем его заполнить.

«История России – это непрерывное воспроизведение государств имперского типа. Сейчас мы живем уже в пятой империи. Все они внутри себя непременно воспроизводят концепты, которые мы называем русской цивилизацией. Это образ идеального бытия и стремление к достижению этого образа. Государство в данном случае является гарантом достижения этого бытия», – сказал Проханов.