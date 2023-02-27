Проханов предложил оставить Зеленского в живых для изучения

Владимир Гладков.  
27.02.2023 19:32
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский, превратившись из простого еврейского комика в главаря нацистов, является ярким примером современной трансформации либерального общества.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил писатель Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский, превратившись из простого еврейского комика в главаря нацистов, является ярким...

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«Зеленский, над которым мы все хохочем, заслуживает самого внимательного изучения. Его нужно изучать под микроскопом», – предложил писатель.

«Нафиг он нужен», – удивился ведущий.

«Ты его мне отдай. А я буду изучать, как пример Зеленского показывает фашизацию мира, Украины, Европы. Мне интересны эти исторические казусы. Зеленский для меня – постоянно меняющийся продукт либерального мира.

Либеральный мир в лице Зеленского фашизируется, в него вносятся глубинные коды германских нибелунгов, золото Рейна. В нём присутствует таинственная талмудическая еврейская мистика, толерантный либерализм Европы, связанный с культом гомосексуальной свободы.

И ещё в нём присутствует великий проект обнуления. Запад и либерализм беременны проектами великого обнуления, когда все прежние ценности стираются. Либеральный сегмент мира будет фашизироваться», – подытожил Проханов.

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