Проханов: «Россия опаздывает с войной на Донбассе»Новости Украины
Россия преступно дала укрепиться националистической Украине, не закрепив успех на Донбассе в 2014 году.
Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, Россия запаздывает с войной. Если не опоздала, то она запаздывает. Потому что, когда ополченцы опрокинули под Дебальцево котлом слабую украинскую армию и двинулись к Мариуполю, по существу, перед ними лежала распростертая вся восточная Украина, и возможно было взять не просто Мариуполь, а подхватить восстание во всех левобережных городах: Харькове, Днепропетровске, Одессе, Николаеве. Этого не было сделано из соображений политических, каких – мне неизвестно…
После этой остановки мы постоянно бряцали оружием, бранили Украину, пугали наше население надвигающимся фашизмом, а за это время Украина укрепила свою армию, укомплектовала новый командный состав, получила новое военное снаряжение от американцев, провела ряд маневров, передислоцировала свою армию, получила беспилотники. Началось военное освоение Украины натовскими структурами.
В этом есть что-то лживое и отвратительное. С каждым часом, с каждым днем Украина внутри цементируется. Политика Украины, связанная с русофобией, она имеет огромный успех. Украинская пропаганда сумела перекодировать большое количество даже симпатизирующих России людей…
Она использует любые варианты для того, чтобы цементировать свое население в паннационалистическом, антирусском контексте. Ей это удается, это огромный успех украинской государственности.
На этом фоне самые разные формы военных провокаций. Донбасская ситуация, когда подавили Крымско-Донбасскую весну, остановили порыв – кипящее молоко свернулось, и образовалась сметана. Вчера еще пассионарный Донбасс охватывает уныние и неверие, это гигантский просчет, если не преступление.
Я не знаю, как будут разворачиваться события в этой части мира. Они могут разворачиваться трагически, но через 10-15 лет этот период назовут крайне неудачным, непоследовательным, а, может быть, даже преступным в русской внешней политике», – сказал Проханов.
Он считает, что война на Донбассе необходима России, чтобы не допустить создания форпоста НАТО у своих границ.
«Войны приходят не потому, что они нужны, а потому что они являются неотвратимыми. Войны сваливаются на народы, потому что возникает сложный комплекс причин, которые эти войны начинают, есть поводы, есть стратегические интересы.
Россия заинтересована, чтобы Украина не была мощнейшим НАТОвским плацдармом, она в этом крайне заинтересована. Как она будет решать эту проблему, я не знаю. Будет ли она решать эту проблему перекрытием газа, будет ли она решать эту проблему увещеваниями, или мы ограничимся только нашими пропагандистскими ток-шоу, взвинчивая отечественную публику. Или, может быть, ситуация сорвётся со спускового крючка, я уж не знаю, как она сорвется, кто сделает первый роковой выстрел, трудно сказать, он может быть случайным, а, может быть, преднамеренным, и война может разразиться в любой момент.
Нужна ли эта война России? Я не знаю. Не всякая война бывает бесполезной. Все войны бывают так или иначе необходимыми. Кончаются они победой или роковыми поражениями, это другой вопрос», – сказал Проханов.
Спасибо!
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