Проханов: «Россия опаздывает с войной на Донбассе»

Россия преступно дала укрепиться националистической Украине, не закрепив успех на Донбассе в 2014 году.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил писатель Александр Проханов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, Россия запаздывает с войной. Если не опоздала, то она запаздывает. Потому что, когда ополченцы опрокинули под Дебальцево котлом слабую украинскую армию и двинулись к Мариуполю, по существу, перед ними лежала распростертая вся восточная Украина, и возможно было взять не просто Мариуполь, а подхватить восстание во всех левобережных городах: Харькове, Днепропетровске, Одессе, Николаеве. Этого не было сделано из соображений политических, каких – мне неизвестно…

После этой остановки мы постоянно бряцали оружием, бранили Украину, пугали наше население надвигающимся фашизмом, а за это время Украина укрепила свою армию, укомплектовала новый командный состав, получила новое военное снаряжение от американцев, провела ряд маневров, передислоцировала свою армию, получила беспилотники. Началось военное освоение Украины натовскими структурами.

В этом есть что-то лживое и отвратительное. С каждым часом, с каждым днем Украина внутри цементируется. Политика Украины, связанная с русофобией, она имеет огромный успех. Украинская пропаганда сумела перекодировать большое количество даже симпатизирующих России людей…

Она использует любые варианты для того, чтобы цементировать свое население в паннационалистическом, антирусском контексте. Ей это удается, это огромный успех украинской государственности.

На этом фоне самые разные формы военных провокаций. Донбасская ситуация, когда подавили Крымско-Донбасскую весну, остановили порыв – кипящее молоко свернулось, и образовалась сметана. Вчера еще пассионарный Донбасс охватывает уныние и неверие, это гигантский просчет, если не преступление.

Я не знаю, как будут разворачиваться события в этой части мира. Они могут разворачиваться трагически, но через 10-15 лет этот период назовут крайне неудачным, непоследовательным, а, может быть, даже преступным в русской внешней политике», – сказал Проханов.