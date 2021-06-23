23.06.2021, Севастополь , Платон Беседин
 
Авторская колонка, Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Спорт, Украина
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Проход сборной Украины в плей-офф и невыход из хутора

Новости УкраиныСборная Украины по футболу прошла дальше на чемпионате Европы. Сделать ей это позволил новый...

Сборная Украины по футболу прошла дальше на чемпионате Европы. Сделать ей это позволил новый регламент чемпионата Европы. Согласно ему, в плей-офф выходят не только команды, занявшие первые два места в группе, но и некоторые с третьих. Благодаря феерической победе испанцев над словаками – пять безответных мячей – Украина оказалась в числе счастливчиков.

На это уже успел отреагировать президент Зеленский. Что-то там такое убойное написал про магию. Вот только причём тут это? Да и, честно сказать, из того, что я успел прочесть от украинцев – как от простых, так и, скажем так, от экспертов – большинство посланий и сообщений отдаёт откровенным шапкозакидательством.

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И вот думаешь: алло, панове, да вы в своём уме? Что совершили классного? Выдали только один приличный матч – с Нидерландами (пусть в нём вы и проиграли). Но при чём тут классная игра? Мощь? Причём тут, собственно, вы сами? Когда вы, прежде всего, должны благодарить испанцев и вратаря словаков Дубравку. Его автогол в волейбольном стиле аka «Солнечный удар» был шедеврален, конечно. Вот в таком и проявляется селюковское сознание.

Но ещё больше оно проявляется в том, когда ты не радуешься успехам собственной сборной, а прежде всего вспоминаешь о России. С именем этим ложишься, с именем этим встаёшь. И вот ты уже, гордо откинув куцый чуб, пляшешь в шароварах и вопишь: «Ага, москали! Ну что? Обкакались? А мы сдобулы!». Это настолько убого, настолько малодушно и мелкотравчато, что хочется сочувственно вздыхать от умиления. Ну, дурачок, ну, даёт!

Посмотрим, конечно, что Украина покажет дальше. Но вот эта реакция показательна. Россия-то, она ведь и, правда, как заметил Дзюба, обкакалась, но чем блеснула Украина? Что сдобула? Можно ведь, конечно, пройти в плей-офф, но нельзя сбежать с хутора, засевшего в твоей голове.

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