Проход сборной Украины в плей-офф и невыход из хутора

23.06.2021, Севастополь , Платон Беседин

Новости Украины

Сборная Украины по футболу прошла дальше на чемпионате Европы. Сделать ей это позволил новый регламент чемпионата Европы. Согласно ему, в плей-офф выходят не только команды, занявшие первые два места в группе, но и некоторые с третьих. Благодаря феерической победе испанцев над словаками – пять безответных мячей – Украина оказалась в числе счастливчиков.

На это уже успел отреагировать президент Зеленский. Что-то там такое убойное написал про магию. Вот только причём тут это? Да и, честно сказать, из того, что я успел прочесть от украинцев – как от простых, так и, скажем так, от экспертов – большинство посланий и сообщений отдаёт откровенным шапкозакидательством.

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И вот думаешь: алло, панове, да вы в своём уме? Что совершили классного? Выдали только один приличный матч – с Нидерландами (пусть в нём вы и проиграли). Но при чём тут классная игра? Мощь? Причём тут, собственно, вы сами? Когда вы, прежде всего, должны благодарить испанцев и вратаря словаков Дубравку. Его автогол в волейбольном стиле аka «Солнечный удар» был шедеврален, конечно. Вот в таком и проявляется селюковское сознание.

Но ещё больше оно проявляется в том, когда ты не радуешься успехам собственной сборной, а прежде всего вспоминаешь о России. С именем этим ложишься, с именем этим встаёшь. И вот ты уже, гордо откинув куцый чуб, пляшешь в шароварах и вопишь: «Ага, москали! Ну что? Обкакались? А мы сдобулы!». Это настолько убого, настолько малодушно и мелкотравчато, что хочется сочувственно вздыхать от умиления. Ну, дурачок, ну, даёт!

Посмотрим, конечно, что Украина покажет дальше. Но вот эта реакция показательна. Россия-то, она ведь и, правда, как заметил Дзюба, обкакалась, но чем блеснула Украина? Что сдобула? Можно ведь, конечно, пройти в плей-офф, но нельзя сбежать с хутора, засевшего в твоей голове.