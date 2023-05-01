«Проходной двор на границе»: Украина пустила под откос поезд в России

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Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в результате взрыва в Унечском районе Брянской области на 136-м километре ж/д путей Брянск-Унеча.

Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. Движение на данном участке дороги приостановлено», – написал Богомаз.

По информации РЖД, с рельсов сошел не только локомотив, но и семь вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива.

«Пора возвращать СМЕРШ», – отреагировал на новость телеведущий Владимир Соловьев.

«С такой тенденцией по всем приграничным областям пора начинать контртеррористическую операцию. И поголовно проверять всех, кто прибывает туда с украинским паспортом», – считает журналистка Юлия Витязева.

Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что следует ожидать многочисленных терактов и диверсий на территории РФ. При этом в России, по его оценке, до сих пор присутствует «определенная расхлябанность общества».

«Для их совершения будут использоваться как БПЛА и направленные диверсионно – террористические группы, так и завербованные дистанционным способом маргиналы, наркозависимые, криминальный элемент, а также т.н. “политические” из числа либералов, неонацистов, анархистов и ультралеваков, выступающих против российской власти. Параллельно будут раскручиваться темы социального неравенства, коррупции, конфликты на национальной почве – “многонационалии” и ущемления русских с одной стороны и этнического национализма малых народов России с другой. В этом же ключе будет задействована повестка мигрантов, исламизма и пр.», – считает Шпаковский.

А профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, сокрушается, что на российской границе реально «проходной двор».

« И не только в Брянской области, но уже и под Питером. Хотя это – беда. И не только в том, что порядок не могут навести уже больше года, ограничиваясь бойкими рапортами. Хотя это – большая беда. Беда том, что и после сегодняшних терактов принципиальные решения вряд ли будут приняты. Ни структурные, ни кадровые», – сокрушается