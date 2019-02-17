17.02.2019, Николаев, Владимир Гладков

В Николаевской области машина скорой помощи сломалась по пути в больницу из-за плохой дороги, в результате чего медикам пришлось доставлять пациента в грузовом автобусе.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день мне рассказывают очевидцы из Украины, что нормальных дорог становится все меньше и меньше. Люди говорят, что скоро можно будет проезжать только на тракторах или же на гусеничной технике, так как обычные машины, после такого проезда, выходят из строя. Ходовая часть любого автомобиля разрушается.

Люди не могут понять, куда же девается транспортный налог, который уплачивается каждым водителем при каждой автозаправке автомобиля. А по Украине это огромные миллиарды конкретных денег.

Вот что мне рассказал один мой хороший знакомый, который проезжал по Вознесенской трассе в Николаевской области. Он говорил, что на обочине, с правой стороны, стояла скорая помощь. Водитель скорой помощи махал рукой, пытаясь остановить хоть кого-нибудь из проезжавших. А в скорой помощи лежал больной. Проблесковые маячки у скорой были включены. Мы остановились. Водитель скорой сказал, что ему нужна моя помощь, так как он пробил два колеса на ямах. Но до больницы нужно было обязательно поскорее добраться, так как в карете скорой лежал тяжело больной.

В автобусе моего знакомого таких колес не было. И ему пришлось больного переложить к нему в автобус, так как он был грузовой из-за снятых пассажирских кресел. Взяли двух медиков, необходимое оборудование и больного. Скорая помощь с водителем осталась на обочине дороги. Мы же поехали в больницу г. Вознесенска. Знакомый выслал мне видео состояния той дороги, по которой они передвигались, так как ездой это назвать нельзя. Это просто, тихий ужас!

Пока мой знакомый, со взятыми на борт пассажирами, доехал, они проклинали Порошенко и Гройсмана вместе с их долбаными Европой и дорогами. Больного пациента и медиков со скорой доставили вовремя. Обошлось без происшествий, слава Богу! Но ехали, как черепаха, со скоростью 20-30 км/час. Такое ощущение, как на бричке.

Он мне выслал видео с изображениями качества дорог, высказав мнение, что скоро по этим дорогам ездить уже никто не сможет, если в ближайшее время не начнут ремонт. Вот такая сегодняшняя жизнь в Украине», – написал Журавко, прикрепив видеозапись, демонстрирующую качество дорог в Николаевской области.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады, председатель партии «Союз левых сил» Василий Волга заявил, что Николаев превратился в «помойку» и «свинарник» с разбитыми дорогами.