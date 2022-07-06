Проклятье Украины, или Третий визит «любовника»

Я сейчас, наверное, огорчу любителей «клубнички», которые, прочитав название статьи, решили, что рассказ пойдёт о чём-то эротическом. Совсем нет! Статья эта на историко-политическую тему.

«Любовником», по-украински – «коханцем» (вот именно так, в кавычках) украинской нации назвал коллективного германца в своих воспоминаниях Александр Жуковский – один из военных министров Украинской народной республики (УНР) во времена правления Центральной рады. Назвал, конечно, со злой иронией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Жуковский констатировал, что многие центральнорадовские деятели обрадовались, когда в феврале 1918 года узнали, что на Украину идут германские войска. К тому времени Центральная рада была вышвырнута из Киева большевиками. Она могла контролировать лишь небольшой кусок территории Правобережной Украины.

И украинские политики обратились за помощью к Германии, решив почему-то, что из нежных чувств и симпатий к украинскому движению немцы возьмут Украину под свою защиту и покровительство, выгонят из страны отряды красногвардейцев, помогут становлению и укреплению Украинского государства.

Действительность оказалась совсем иной. Да, явившийся на Украину «любовник» выгнал большевиков. А потом просто посмеялся над тем, что Жуковский называл «украинской нацией». Немцы откровенно унижали и грабили страну, издеваясь над её жителями – от простых крестьян до членов номинального правительства (реально страной управляло германское военное командование).

Это, кстати, прочувствовал на себе лично Жуковский. Когда в разговоре с капитаном (всего лишь с капитаном!) германской армии он вздумал козырнуть своим положением военного министра, то тут же был жёстко поставлен на место. Собеседник презрительно указал, что в министерском кресле тот сидит исключительно по милости немцев.

Сам Жуковский, правда не написал об этом в мемуарах, постыдился. Но о том неприятном для украинского министра эпизоде упомянул другой мемуарист – присутствовавший при беседе генерал Виктор Зелинский.

Дело, однако, не в Жуковском. Его мемуарные откровения заставляют по-новому взглянуть на объяснения украинских деятелей более поздней эпохи – времён Второй мировой войны. Те деятели, пошедшие в большинстве своём на сотрудничество с гитлеровцами, пытались затем оправдываться. Дескать, они руководствовались самими благими побуждениями. Думали, что немцы будут себя вести как в 1918 году, освободят Украину от большевиков и т.п. А получилось, мол, вовсе не так, как думалось.

Но если украинским приспешникам Гитлера хотелось повторения 1918 года – со всеми унижениями, издевательствами, грабежами, которым подверглась тогда Украина, то где же здесь благие побуждения? Другой вопрос, что жестокости и кровожадности во время гитлеровского нашествия было в разы больше, чем раньше.

То был второй визит «любовника», превратившегося на сей раз в явного садиста. Визит растянувшийся на несколько лет. Украина тогда с трудом уцелела. Уцелела только благодаря российской помощи, как, собственно, и в 1918-м…

И вот, кажется, наступает время третьего визита… Украинские политики опять хотят защиты и помощи от коллективного германца. Опять уповают на его якобы нежные чувства…

Германец, вроде бы, уже не тот. Он будто бы излечился от садистских наклонностей, приобрёл вполне респектабельный вид. Теперь он добрый на вид… Но по сути-то остался прежним. Не помочь Украине он хочет, не защитить её, а использовать в своих интересах. И всё также ограбить, унизить, оскорбить.

Впрочем, наверное, слово «хочет» я употребил неправильно. Не очень немец и хочет. Всё-таки оба предыдущих визита на Украину закончились для него не совсем благополучно.

А вот украинские политики хотят. И тщательно уговаривают «любовника» прийти. Возможно, уговорят. Они буквально жаждут германской «любви». Жаждут повторения того, что уже было. Между тем, этот вероятный третий визит может стать для Украины фатальным.