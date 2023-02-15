Проклятое место: Очередной глава «Севгеоцентра» попался на взятке

Любовь Смирнова.  
15.02.2023 14:27
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе на взятке попался руководитель городского центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр». За продажу помещений предприятия в центре города по заниженной стоимости директор попросил поощрение в 1 миллион рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации полиции Севастополя, 42-летний руководитель ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии» предложил предпринимателю приобрести пять помещений на улице Очаковцев, где находится подведомственное предприятие Департамента имущественных и земельных отношений. За снижение стоимости ниже рыночной с последующим оформлением сделки купли-продажи чиновник потребовал передать ему 1 миллион 30 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения.

В Севастополе на взятке попался руководитель городского центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр». За продажу...

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Передача взятки проходила в служебном кабинете, и как только деньги оказались в руках директора, он оказался в руках оперативников УЭБиПК. Полученные в качестве взятки денежные средства были изъяты.

Материалы переданы в следственные органы управления СК по региону. Действия чиновника попадают под ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» с санкцией от 8 до 15 лет. По решению суда фигурант взят под стражу. Оперативники также выясняют участие в сделке должностных лиц Департамента земимущества.

По открытым данным директором «Севгеоцентра» является Вячеслав Камардин. Его предшественник на этой должности получил срок за присвоение более 1,3 миллиона рублей, принадлежащих ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии». Обвинительное заключение утверждено в отношении бывших директора и главного бухгалтера предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, мужчина, будучи директором ООО «Севгеоцентр», учредителем которого является правительство города Севастополя, в период с июня 2020 года по май 2021 года присвоил денежные средства возглавляемой им организации в размере почти 1,3 млн рублей.

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